Nordecon AS ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu Paldiski sõjaväelinnakusse 300-kohalise kasarmu projekteerimis- ja ehitustöödeks. Tööd hõlmavad ka kasarmuga seotud teede, platside ja välistrasside ning nõrkvoolusüsteemide projekteerimis- ja ehitustöid.

Lepingu maksumus on 4,3 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Tööd algavad septembris 2020 ning lõppevad 2021. aasta lõpuks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

