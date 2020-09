Martinsried, 1. September 2020 – Nur neun Monate, nachdem Bavarian Nordic die Produktions- und globalen Vermarktungsrechte an Encepur® (Impfstoff gegen den durch Zecken übertragenen Enzephalitis-Virus) und Rabipur® (Impfstoff zur Prävention von Tollwut) von GlaxoSmithKline plc (GSK) erwarb, hat das Unternehmen heute den Start der kommerziellen Nutzung in Deutschland bekanntgegeben. Damit werden Encepur und Rabipur in Deutschland ab sofort ausschließlich über Bavarian Nordic vertrieben und vermarktet. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der kommerziellen Neuaufstellung des Unternehmens dar und treibt das Impfstofflizenzgeschäft weiter voran.

„Unsere schlagkräftige Infrastruktur ist optimal auf die Anforderungen des wichtigen Impfstoffmarktes abgestimmt – von der Grundlagenforschung über die Entwicklung bis hin zu Vermarktung, Produktion und Vertrieb“, sagt Paul Chaplin, President und CEO von Bavarian Nordic. „Wir haben es geschafft, unsere kommerzielle Präsenz binnen kürzester Zeit auf dem deutschen Markt zu etablieren und damit die Grundlage für eine erfolgreiche Vermarktung von Encepur und Rabipur gelegt.“

LANGFRISTIGE VERPFLICHTUNG FÜR ENTWICKLUNG UND VERTRIEB VON IMPFSTOFFEN

Der Schwerpunkt von Bavarian Nordic liegt auf Impfstoffen, was auch durch die eigene, innovative Technologieplattform MVA-BN® belegt wird. Diese Technologie fördert die Erforschung und Entwicklung sowie die kommerzielle Nutzung von lebensrettenden Impfstoffen. Auf Basis dieser Technologie wurden bereits zwei Impfstoffe zugelassen - JYNNEOS® gegen Pocken und Affenpocken (IMVANEX® in Europa) und MVABEA® gegen Ebola (in Zusammenarbeit mit Janssen).

In der klinischen Forschung befinden sich außerdem Impfstoffkandidaten gegen das Respiratorische Syncytial-Virus (RSV) und gegen Pferdeenzephalomyelitis sowie Immuntherapien gegen Krebs.

Das Unternehmen wurde vor über 25 Jahren in Dänemark gegründet, ist aber mit seiner wissenschaftlichen Pionierarbeit seit jeher auch in Deutschland stark verwurzelt. Die hochmoderne Forschungseinrichtung des Unternehmens in Martinsried bei München wird nun um eine umfassende Vertriebsorganisation für die Vermarktung von Encepur und Rabipur in Deutschland ergänzt.

In seiner Unternehmensentwicklung zielt Bavarian Nordic auf die Bereiche ab, in denen der Bedarf am größten ist, und widmet sich im Rahmen wissenschaftlicher Partnerschaften den weltweit größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Impfstoffen. So hat das Unternehmen im Mai 2020 eine exklusive Vereinbarung mit AdaptVac über die Entwicklung eines potenziellen Impfstoffes gegen COVID‑19 bis zur klinischen Testphase geschlossen. Zuverlässige Versorgung und höchstes Engagement sind in der DNA von Bavarian Nordic fest verankert und bilden die Grundlage für den strategischen Vertrieb von Impfstoffen. Ein Beispiel dafür ist die langfristige Partnerschaft mit der US-Regierung, in deren Rahmen jüngst ein Pockenimpfstoff an das Strategic National Stockpile, das nationale Lager der USA für Medikamente zum Einsatz in nationalen Notfallszenarien, geliefert wurde.

„Dass wir die Kommerzialisierung so schnell umsetzen konnten, verdanken wir unserem Pool an herausragenden Talenten. Nun können wir uns mit voller Kraft unserer Kernkompetenz widmen: der Entwicklung und dem Vertrieb von lebensrettenden Impfstoffen zum Schutz gefährdeter Menschen“, betont Jean-Christophe May, Executive Vice President und Chief Commercial Office bei Bavarian Nordic. „Wir sind stolz auf diesen Meilenstein und arbeiten nun weiter daran, unsere kommerzielle Präsenz auf über 30 Länder rund um den Globus auszudehnen. Damit gewährleisten wir eine zuverlässige Versorgung mit Impfstoffen zu jeder Zeit und an jedem Ort, wo sie benötigt werden.“

Über Bavarian Nordic

Bavarian Nordic ist ein vollintegriertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von lebensrettenden Impfstoffen spezialisiert hat. Wir sind ein weltweit führender Hersteller von Pockenimpfstoffen und langjähriger Lieferant unseres nicht‑replizierenden Pockenimpfstoffs an das Strategic National Stockpile in den USA. Das Vakzin wurde von der FDA unter dem Handelsnamen JYNNEOS® zugelassen. In Europa ist der Pockenimpfstoff unter dem Handelsnamen IMVANEX® zugelassen und in Kanada unter dem Handelsnamen IMVAMUNE®. Unser kommerzielles Produktportfolio umfasst außerdem den marktführenden Impfstoff Encepur® gegen den durch Zecken übertragenen Enzephalitis-Virus, Rabipur® gegen Tollwut sowie einen Ebolaimpfstoff (ZABDENO® und MVABEA®), der an Janssen lizenziert wurde. Auf der Grundlage unserer Lebendvirus-Impfstoffplattformtechnologie MVA-BN® haben wir ein breites Portfolio an eigenen und im Rahmen von Partnerschaften entwickelten Produktkandidaten aufgebaut, die die Stärke des Immunsystems nutzen und Leben retten und verbessern sollen. Hierzu gehören beispielsweise therapeutische Vakzine gegen Humane Papillomviren (HPV), Hepatitis B sowie gegen das Humane Immundefizienz-Virus (HIV), das an Janssen lizenziert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bavarian-nordic.com .

