Innofactor Oyj:n hallitus on 31.8.2020 osana vuosittaista strategiaprosessia vahvistanut yhtiön päivitetyn osingonjakopolitiikan. Uudistetun politiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet.

Aiemman osingonjakopolitiikan mukaan hallituksen tavoitteena oli mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta (EBITDA) kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko.

