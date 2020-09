TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 1.9.2020 KLO 9.30

Taaleri investoi 163 uuteen vuokra-asuntoon

Taaleri Vuokrakoti Ky ja Lapti ovat tehneet esisopimuksen yhteensä 163 asunnon rakentamisesta. Asunnot rakennetaan Järvenpäähän, Turkuun ja Ouluun.

Esisopimus sisältää kolmen Asunto Oy:n toteuttamisen Taalerin asuntorahastoon ja hankkeista tehdään yhtiökohtaiset urakkasopimukset ja yhtiökaupat esisopimuksen mukaisesti rakentamisen alkaessa. Esisopimuksen ensimmäiset kaksi kohdetta ovat jo rakenteilla ja kaikkien asuntojen arvioidaan valmistuvan viimeistään vuoden 2022 aikana.

”Kaikki rakennettavat asunnot soveltuvat hienosti strategiaamme ja täydentävät mainiosti asuntotarjontaamme Suomen kasvukeskuksissa. Hankitut kohteet ovat hieno lisäys impaktiin vuokra-asuntorahastoomme, jonka kasvuun olemme erittäin tyytyväisiä. Nyt tehty esisopimus jatkaa myös hyvää yhteistyötämme Laptin kanssa”, toteaa rahaston salkunhoitaja Jan Hellman, Taaleri Pääomarahastot Oy:stä.

”Neuvottelut Taalerin kanssa sujuivat jouhevasti. Yhteistyömme Taalerin kanssa toteuttaa hienosti Laptin tavoitteita tarjota monimuotoista asumista”, toteaa sijoittaja-asiakkuuksista vastaava johtaja Antti Pekkarinen Rakennusliike Lapti Oy:stä.



Lapti on vakavarainen rakentaja, joka keskittyy toiminnassaan kohtuuhintaisten asuntojen uudisrakentamiseen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi laadukkaiden päivähoito- ja hoivakiinteistöjen, liike- ja toimitilojen sekä koulujen ja terveydenhuoltokiinteistöjen rakentaminen maanlaajuisesti. Rakennusliike Lapti -konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä noin 600 henkilöä. www.lapti.fi





Taaleri Oyj

Viestintä





Lisätietoja:

Taaleri Pääomarahastot Oy

Salkunhoitaja, Jan Hellman, puh. 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com

Rakennusliike Lapti Oy

Sijoittaja-asiakkuuksista vastaava johtaja, Antti Pekkarinen, puh. 041 436 4786, antti.pekkarinen@lapti.fi





