Bilias dotterbolag Netbil Begagnat AB har öppnat en ny anläggning för försäljning av begagnade bilar i Skövde. Under november månad kommer ytterligare en ny anläggning för försäljning av begagnade bilar att öppnas i Västerås. Dessa två anläggningar är de senaste tillskotten i Bilias strategiska satsning på försäljning av begagnade bilar, som totalt omfattar sju anläggningar. Netbil Begagnat AB köper in sina bilar från Bilias övriga verksamheter, men även från företag och privatpersoner. Via Netbil Begagnat AB får Bilia nu tillgång till ett bredare utbud av äldre bilar och fler bilvarumärken än vad Bilia har kunnat erbjuda tidigare.

”Bilia har genom åren framgångsrikt sålt nyare begagnade bilar. Genom denna satsning så breddar vi nu sortimentet – med både äldre bilmodeller och fler bilmärken än de som ingår i vår kärnaffär” säger Per Avander, VD och koncernchef för Bilia.

Netbil Begagnat i Sverige samt Bilia Outlet i Norge kommer med dessa två nya anläggningar att tillsammans ha sju anläggningar för försäljning av begagnade bilar. De redan etablerade anläggningarna är belägna i attraktiva affärsområden i Stockholm (Kungsängen och Kungens Kurva), Malmö (Jägersro), Göteborg (Högsbo) och Oslo (Økern). Netbil Begagnat bedriver även auktionsförsäljning av begagnade bilar på dessa orter. I Stockholm finns dessutom en separat verkstad för begagnade bilar.

Idag säljer Bilia cirka 50 000 begagnade bilar årligen i koncernen.

Göteborg den 1 september 2020

Bilia AB (publ)

