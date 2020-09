Paris, 1er septembre 2020, 9h

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 31 août 2020

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 31 août 2020 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 24.034.207 actions ordinaires et 40.896.299 droits de vote, soit 53.24% des actions ayant le droit de vote ce jour et 64.74% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 29eme résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires :

Résolution Résultat Nombre total de voix exprimées Quorum Nombre et % de voix favorables Nombre de voix défavorables ou abstention 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 894 299 100,00% 2 000 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 894 299 100,00% 2 000 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 894 299 100,00% 2 000 4. Approbation des conventions règlementées Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 393 716 98,77% 502 583 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2019 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 459 184 98,93% 437 115 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2019 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 459 184 98,93% 437 115 7. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 172 431 98,23% 723 868 8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2020 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 172 331 98,23% 723 968 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2020 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 172 331 98,23% 723 968 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2020 Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 418 239 98,83% 478 060 11. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 178 398 98,24% 717 901 12. Ratification de la nomination de Madame Béatrice Bihr en qualité d’administratrice Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 453 292 98,92% 443 007 13. Ratification de la nomination de Monsieur Matthieu O’Neill en qualité de censeur Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 363 252 98,70% 533 047 14. Pouvoirs pour formalités Approuvée 40 896 299 12 633 465 40 894 299 100,00% 2 000

Résolutions extraordinaires :

Résolution Résultat Nombre total de voix exprimées Quorum Nombre et % de voix favorables Nombre de voix défavorables ou abstention 15. Instauration du droit pour les censeurs d’être rémunérés au titre de leurs mandats et modification corrélative de l’article 21 des statuts Approuvée 40 896 299 15 791 832 31 853 338 77,89% 9 042 961 16. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D1) Approuvée 40 896 299 15 791 832 30 605 327 74,84% 10 290 972 17. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D2) Approuvée 40 896 299 15 791 832 30 605 327 74,84% 10 290 972 18. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D3) Approuvée 40 896 299 15 791 832 30 605 327 74,84% 10 290 972 19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action D1) Approuvée 40 896 299 15 791 832 30 604 579 74,83% 10 291 720 20. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action D2) Approuvée 40 896 299 15 791 832 30 604 579 74,83% 10 291 720 21. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action D3) Approuvée 40 896 299 15 791 832 30 604 579 74,83% 10 291 720 22. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 220 462 98,35% 675 837 23. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 071 011 97,98% 825 288 24. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 070 991 97,98% 825 308 25. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 070 991 97,98% 825 308 26. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 187 750 98,27% 708 549 27. Limitation globale des autorisations Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 813 155 99,80% 83 144 28. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux Approuvée 40 896 299 15 791 832 31 386 458 76,75% 9 509 841 29. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription Rejetée 40 896 299 15 791 832 3 654 241 8,94% 37 242 058 30. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 757 461 99,66% 138 838 31. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 756 161 99,66% 140 138 32. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 171 251 98,23% 725 048 33. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat d’actions et par voie d’annulation d'actions ordinaires Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 852 130 99,89% 44 169 34. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 385 150 98,75% 511 149 35. Pouvoirs pour formalités Approuvée 40 896 299 15 791 832 40 894 299 100,00% 2 000

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière et relations presse

investors@ab-science.com

