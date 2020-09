Boliga Gruppen A/S

September 01, 2020 05:00 ET

Boliga Gruppen A/S

CVR.nr. 25078780

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2020

Bestyrelsen i Boliga Gruppen A/S (CVR nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet

Torsdag den 24. september 2020, kl. 11.00

På Selskabets adresse

Per Henrik Lings Alle 4, 5., 2100 København Ø

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

3. Eventuelt

4. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget CFO Mikkel Hesselberg som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1 Valg af medlem til bestyrelsen

Nicolai Frisch Erichsen opstiller til valg på den ekstraordinære generalforsamling

Nicolai Frisch Erichsen har øvrige ledelseshverv:

AMINO ApS (direktør og bestyrelsesmedlem)

GoLearn ApS (bestyrelsesformand)

Petimo A/S (bestyrelsesformand)

Saxis ApS (bestyrelsesformand)

Acasma ApS (direktør)

Acasma Ventures ApS (direktør)

Bestyrelseskandidaten anses som uafhængige på nær væsentlige forretningsrelationer.

Ad 2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsens foreslår, at vedtægternes nuværende punkt 2.1

”Selskabets formål er at etablere, drive og udbygge en vertikal portal på Internettet med økonomisk fokus og hermed beslægtet virksomhed.”

Ændres og erstattes med;

” Selskabets formål er at etablere, drive og udbygge en vertikal portal på Internettet med økonomisk fokus, handel med og investering i pantebreve for egne midler og hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er ligeledes at eje kapitalandele i datterselskaber.”

Ad 3 Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.

Ad 4 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, CFO Mikkel Hesselberg, bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Vedtagelseskrav

Forslag i punkt 2 på dagsordenen skal vedtages af mindst to tredjedel flertal af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget aktiekapital. Alle øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/investor-information/dokumenter/ .

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, https://boligagruppen.dk/, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 16.650.000,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 17. september 2020, kl. 23.59.

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest fredag den 18. september 2020, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/investor-information/aktionaerportal/ eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk .

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i general­forsam­lingen, kan vælge at:

give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller

afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk , senest onsdag den 23. september 2020, kl. 23.59.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/ .

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Laust Farver; lf@Boliga gruppen.dk , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside https://boligagruppen.dk/ .

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Laust Farver, på e-mail; lf@Boliga gruppen.dk

København, 1. september 2020

Bestyrelsen