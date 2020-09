La Global XR Content Telco Alliance, dirigée par LG Uplus et plusieurs autres opérateurs de télécommunications compatibles à la 5G « transportera ses clients dans l’espace » à partir de l'automne 2020

La production révolutionnaire “Space Explorers : The ISS Experience” est produite en partenariat avec TIME Studios

SÉOUL, République de Corée et MONTRÉAL, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Global XR Content Telco Alliance, composée notamment de LG Uplus, KDDI, China Telecom et Qualcomm Technologies, et Félix & Paul Studios, le créateur d'expériences de divertissement immersif primé aux EMMY Awards, a annoncé aujourd'hui un accord de cofinancement et de distribution pour la prochaine saison de la série Space Explorers :The ISS Experience, produite par Félix & Paul Studios en partenariat avec TIME Studios. L'Alliance nouvellement formée devient un partenaire de cofinancement de cette production sans précédent qui raconte la vie à bord de la Station Spatiale Internationale et présente la toute première sortie dans l'espace captée dans un format de réalité virtuelle (RV) totalement immersif. De plus, plusieurs membres de l'Alliance se sont engagés à distribuer l'expérience à leurs abonnés dans un format mobile immersif à 360 degrés, alors que davantage d’ententes de distribution s’ajouteront plus tard. En plus des membres fondateurs, l’Alliance est en discussion active avec plusieurs autres entreprises en télécommunication afin d’agrandir sa liste de membres dans les prochains mois.

« La Global XR Content Telco Alliance a été créée afin d’investir dans le potentiel narratif de la 5G et des médias de divertissement, dans l’objectif de fournir le contenu le plus convaincant et de la plus haute qualité aux abonnés dans les régions compatibles à la 5G», ont déclaré les dirigeants responsables de la XR 5G chez LG Uplus au nom de la Global XR Content Telco Alliance. « Félix & Paul Studios est le leader du divertissement immersif et la prochaine saison de leur série Space Explorers, racontant la vie à bord et à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale, sera révolutionnaire. Nous sommes ravis qu'il s'agisse du premier contrat de contenu pour notre alliance, qui nous permet de distribuer du divertissement très attrayant de haute qualité aux clients sur les réseaux 5G dans un format mobile totalement immersif à 360 degrés.»

Space Explorers est une série de divertissement immersif nommée aux prix EMMY, retraçant la vie des astronautes qui s'adaptent à la vie dans l'espace. La dernière saison de Space Explorers est produite par Félix & Paul Studios et TIME Studios en collaboration avec l’ISS US National Laboratory, la NASA, l'Agence spatiale canadienne ainsi que d'autres agences spatiales impliquées dans la Station Spatiale Internationale. Félix & Paul Studios et TIME Studios tournent à bord de la Station Spatiale Internationale avec des caméras de réalité virtuelle 3D 360° depuis janvier 2019. Ils y capturent l'expérience de divers astronautes, y compris la mission de l’astronaute canadien David Saint-Jacques ainsi que l'arrivée historique récente du premier équipage à voyager dans un vaisseau spatial commercial (SpaceX Demo-2). Space Explorers: The ISS Experience racontera la vie à bord de la Station Spatiale Internationale et se terminera par une sortie dans l'espace avec un astronaute en réalité virtuelle de manière totalement immersive.

« Space Explorers: The ISS Experience est le projet le plus ambitieux que notre studio n’ait jamais entrepris, et c'est aussi le projet narratif le plus long, le plus ambitieux et le plus immersif jamais filmé dans l'espace », a déclaré Félix Lajeunesse, co-fondateur de Félix & Paul Studios et directeur créatif de la série Space Explorers qui lui a valu un prix Emmy. « Nous sommes ravis de distribuer notre prochaine saison de 4 épisodes à un public mondial par le biais de cet incroyable groupe de partenaires de télécommunications. Notre vision pour ce projet était d'amener des milliards d’humains dans l'espace, et c'est un pas de géant dans cette direction.

« À un moment où une grande partie du travail que nous faisons chez TIME se concentre sur nos défis ici sur Terre, c'est un incroyable vote de confiance d'avoir le soutien de la part de la Global XR Content Telco Alliance pour ce travail que nous avons commencé en 2016 », a déclaré Jonathan Woods, producteur exécutif pour The ISS Experience aux studios TIME et producteur primé aux Emmy Awards pour A Year in Space. « Travailler sur ce projet a été une partie de plaisir et nous sommes ravis de le voir rejoindre un public mondial. »

La première de Space Explorers: The ISS Experience aura lieu à l'automne 2020, coïncidant avec le 20e anniversaire de la présence humaine en continu à bord de la Station spatiale internationale. Une bande-annonce peut être trouvée ici et des photos peuvent être trouvées ici. Les deux premiers épisodes de la série, Space Explorers: A New Dawn et Space Explorers: Taking Flight, sont disponibles en réalité virtuelle 3D à 360 degrés sur l' Oculus Store .

À propos de Félix & Paul Studios

Félix & Paul Studios se spécialise dans la création d'expériences de divertissement immersif. Ce studio lauréat de deux prix Emmy propose à des publics du monde entier des expériences immersives extraordinaires - en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte.

Félix & Paul Studios combine à merveille sa plateforme technologique en instance de brevet et son expertise créative primée pour donner vie à une foule d'expériences immersives révolutionnaires. Son impressionnante feuille de route comprend notamment:





Des collaborations avec des organisations et des personnalités de renommée mondiale, comme la NASA, SpaceX, Barack et Michelle Obama, LeBron James, Bill Clinton, Eminem, Wes Anderson, Brie Larson, Jeff Goldblum, Bill Murray et plusieurs autres;

Des créations originales comme la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional;

Des productions avec des franchises établies, comme Jurassic World, le Cirque du Soleil ainsi que Wild et Isle of Dogs de Fox Searchlight. À l'approche de la prochaine saison de Space Explorers: The ISS Experience, Félix & Paul Studios est le seul média au monde à avoir été reconnu comme un « partenaire officiel de mise en oeuvre » par le laboratoire national de la Station Spatiale Internationale. Les créations du studio sont distribuées dans une myriade de formats, allant de la réalité virtuelle (RV) au contenu vidéo à 360 degrés, en passant par les dômes de projection, les expositions itinérantes de RV et la distribution en format 16:9.

À propos de TIME Studios

TIME Studios est la division télévisuelle et cinématographique primée aux Emmy Awards de TIME, une marque médiatique mondiale qui atteint une audience combinée de plus de 90 millions de personnes dans le monde. Construit sur la fondation du journalisme visuel de TIME, et ayant remporté plus de 52 prix et nominations majeures au cours des sept dernières années, ainsi que généré 577 millions de visionnements de vidéo en ligne sur toutes les plateformes en 2019, TIME Studios utilise l'accès et l'autorité de l'une des marques les plus fiables et les plus respectées au monde afin de proposer des programmes de qualité supérieure basés sur la vérité. TIME Studios s’illustre à travers le monde tant à la télévision qu’au cinéma, tout en continuant de repousser les limites du journalisme et de la narration visuelle grâce à de nouveaux supports de pointe, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Contact de presse

Jeff Lambert

EGS Group

514-519-8754

jl@egspr.com

Connie Kuang

Directrice du marketing

connie@felixandpaul.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e52df6e8-1c97-4e64-8e20-146676e1a6b1/fr