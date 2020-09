1. september 2020

Selskabsmeddelelse nr. 37/2020

Alm. Brand – Udnyttelse af optioner

Offentliggørelsen af selskabets delårsrapport for 2. kvartal 2020 i selskabsmeddelelse nr. 35/2020 udløste en udnyttelsesperiode for aktieoptioner udstedt i september 2016.

Ved handelsvinduets udløb har indehavere af aktieoptionerne udnyttet 53.548 aktieoptioner og derved fra Alm. Brand A/S erhvervet et tilsvarende antal aktier til kurs 44,28. Alm. Brand A/S har som følge heraf afhændet egne aktier erhvervet i forbindelse med optionernes udstedelse for 2,37 mio.kr.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til Mikael Bo Larsen, Senior Investor Relations Officer, på tlf. nr. 51 43 80 02.

Vedhæftet fil