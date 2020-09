TORONTO, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV: DCMC) est heureuse d'annoncer avoir retenu, à compter d'aujourd'hui, les services de LG IRServices Ltd. de Toronto, Canada, pour la prestation de services de relations avec les investisseurs et de conseils en matière de marchés de capitaux à la Société.



LG IRServices Ltd, sous la direction de Mme Laurie Gaborit, représentera la Société à titre de vice-présidente des relations avec les investisseurs. Les principales fonctions seront de diffuser et de maintenir le contact avec la communauté financière, y compris les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes, afin de mieux faire connaître la Société et ses activités. Mme Gaborit coordonnera les initiatives de la Société en matière de relations avec les investisseurs, notamment en participant aux conférences et aux événements organisés à l'intention des investisseurs. Son rôle chez Doré Copper consistera également à favoriser des dialogues productifs et continus avec les analystes, les courtiers, les conseillers financiers et les autres professionnels en matière de placements.

Laurie compte plus de 20 ans d'expérience en relations avec les investisseurs et en communications d'entreprise. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de Corporation Aurifère Monarques et de Gold Terra Resource Corp. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente, relations avec les investisseurs, chez Detour Gold Corporation. En tant que membre clé de l’équipe de direction de Detour Gold, elle a participé à son introduction en bourse en 2007 et à sa transformation de société d’exploration à producteur d’or intermédiaire à l’intérieur d’une période de 7 ans, au cours de laquelle la capitalisation boursière de Detour Gold est passée de 120 M$ à plus de 3 G$. Auparavant, elle a été vice-présidente, relations avec les investisseurs et secrétaire corporative de High River Gold Mines et directrice, relations avec les investisseurs de Rio Narcea Gold Mines. Mme Gaborit a débuté sa carrière comme géologue. Elle détient un baccalauréat en sciences (avec distinction en géologie) et siège au Conseil national de l'Institut canadien des relations aux investisseurs (CIRI). En 2019, elle fut la lauréate du prix Belle Mulligan de CIRI pour le leadership en relations avec les investisseurs.

Ernest Mast, président et chef de la direction de Doré Copper, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer que Laurie se joindra à notre équipe. Elle donnera à notre jeune société une forte présence en matière de RI sur le marché et auprès des investisseurs, à un moment où nous aurons un flux important de nouvelles provenant de nos programmes d'exploration actuels qui visent des cibles d'exploration à haute teneur en cuivre et en or sur trois gisements existants. Son expérience et ses compétences seront essentielles lors de notre transition d'une société d'exploration à une société de développement. »

L'entente a une durée indéterminée avec des frais mensuels de 8 000 $ et l'option d'acquérir 30 000 actions ordinaires de Doré Copper à un prix de 0,96 $ par action. Les options ont une durée de cinq ans et seront acquises sur une période de 24 mois, conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société et à la Politique 3.4 du TSXV. Cette entente de relations avec les investisseurs ainsi que les honoraires d'engagement professionnel et l'octroi d'options d'achat d'actions sont sujets à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Doré Copper Mining Corp.

Doré Copper est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières. Doré Copper a réalisé une opération admissible le 13 décembre 2019, ce qui lui a permis de s'établir en tant qu'explorateur et développeur de projets de cuivre et d'or dans la région de Chibougamau, au Québec, Canada. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive CBAY Minerals Inc., Doré Copper détient une participation de 100 % dans les projets d’exploration Corner Bay et Cedar Bay, tous deux situés dans les environs de Chibougamau, au Québec, ainsi que dans l'usine de traitement Copper Rand d'une capacité de 2 700 tonnes par jour. Doré Copper a l'option d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Joe Mann (voir le communiqué de presse du 2 janvier 2020 ), selon laquelle si certaines exigences en matière de paiements et de dépenses sont respectées sur une période de trois ans, la Société deviendra le propriétaire en propriété exclusive de la propriété de 1 990 hectares.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Doré Copper, veuillez visiter le site Web de la Société à www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ernest Mast

Président et chef de la direction

Téléphone : (416) 792-2229

Courriel : emast@dorecopper.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prédictions, des projections et des prévisions et sont souvent, mais non toujours, identifiés par l'utilisation de mots tels que « chercher », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « prévoir », « s'attendre », « potentiel », « projeter », « cibler », « échéancier », « budget » et « avoir l'intention », ainsi que des énoncés selon lesquels un événement ou un résultat « peut », « sera », « devrait » ou « pourrait » se produire ou être atteint et d'autres expressions similaires, y compris leur forme négative. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant le moment et la capacité de la Société à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, ainsi que les plans, les activités et les perspectives de la Société et de ses propriétés, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les résultats d'exploration réels, les changements dans les paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être peaufinés, les prix futurs des métaux, la disponibilité du capital et du financement à des conditions acceptables, les conditions générales de l'économie, du marché ou des activités, les risques non assurés, les changements réglementaires, les retards ou l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires requises, les urgences en matière de santé, les pandémies et d'autres risques liés à l'exploration ou autres risques décrits dans le présent document et, de temps à autre, dans les documents déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que ces mesures, ces événements ou ces résultats diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.