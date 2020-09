’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 1 september 2020

Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat Erik van Houwelingen per 15 november wordt benoemd als lid van de Executive Board. Erik wordt verantwoordelijk voor Asset Management, een van de kernactiviteiten van Van Lanschot Kempen, en benoemd tot voorzitter van de directie van Kempen Capital Management. Deze laatste benoeming is afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders. Erik van Houwelingen volgt Leni Boeren op, die eerder dit jaar aftrad.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Wij willen onze internationale asset managementactiviteiten verder ontwikkelen en daardoor lange termijn waarde creëren voor onze klanten. Erik’s brede kennis van de sector, zijn internationale staat van dienst, strategische visie en zijn leidinggevende kwaliteiten maken hem de juiste persoon om de volgende fase van dit groeipad te leiden. We zijn erg blij met iemand van zijn kaliber die ons team komt versterken. We zijn ervan overtuigd dat hij een grote bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van ons aanbod op het gebied van vermogensbeheer en de uitvoering van onze geïntegreerde wealth managementstrategie.’

Erik van Houwelingen: ‘Van Lanschot Kempen is een organisatie met een sterke reputatie en Kempen Capital Management heeft een uitstekende staat van dienst als professionele dienstverlener en vermogensbeheerder. Ik ben verheugd om bij Van Lanschot Kempen te komen werken, om samen te werken met de toegewijde professionals van Kempen Capital Management, de organisatie te leiden in deze uitdagende tijden en om nauw samen te werken met mijn collega-leden van de Executive Board om de groeistrategie van Van Lanschot Kempen succesvol te implementeren.’

Erik van Houwelingen (1965) komt van Dimensional Fund Advisors in Londen waar hij als Head of Client Group Europe verantwoordelijk was voor klant- en business development met een focus op de markten op het Europese continent (zie verder curriculum vitae).





Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com





Bijlages