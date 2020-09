MONTRÉAL, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a le plaisir d’annoncer que l’entreprise a conclu un accord, qui entrera en vigueur le 31 août 2020, pour l’acquisition de tous les titres en circulation d’Applied Compression Systems Ltd. (« ACS »). Les dirigeants d’ACS resteront chez ACS après l’acquisition afin d’optimiser leur intégration dans le segment Soutien et services industriels de Xebec et pour développer la croissance de l’entreprise au cours des prochaines années.



Le réseau de services de technologies propres de Xebec s’étend désormais à la Colombie-Britannique, une province dont les mandats et les objectifs en matière d’hydrogène et de gaz naturel renouvelables sont les plus ambitieux du pays. ACS possède également l’expérience et les relations clients nécessaires pour l’entretien des installations de gaz renouvelable.

La contrepartie totale à payer par Xebec est d’environ 4,5 M$, sous réserve de certains ajustements, retenues et paiements échelonnés dans le temps. ACS a affiché des revenus de plus de 8 M$ au cours des douze derniers mois, avec une marge de BAIIA d’environ 12 %. Tout comme ses autres acquisitions dans le segment Soutien et services industriels, Xebec estime que la croissance et la rentabilité d’ACS pourraient être améliorées grâce à la synergie des services administratifs et l’approvisionnement.

Lorsque les clients choisissent un fournisseur pour une installation d’hydrogène ou de gaz naturel renouvelable de plusieurs millions de dollars, ils accordent une importance primordiale au service et au soutien. Xebec répond au besoin de ses clients grâce à sa stratégie d’acquisition de services, qu’elle perçoit comme un avantage concurrentiel en raison de l’absence d’une offre similaire chez les autres fournisseurs. De plus, en élargissant son réseau de services de technologies propres (Cleantech Service Network, CSN), Xebec devrait étendre ses activités à travers l’Amérique du Nord au cours des prochaines années. En outre, cette stratégie suscitera une augmentation des ventes récurrentes relatives aux services d’après-vente, avec un impact positif sur la rentabilité globale. Par conséquent, Xebec prévoit un revenu d’environ 200 M$ dans le segment Soutien et services industriels d’ici 2025.

« Nous sommes clients de Xebec depuis plus d’une décennie. Nous achetons des sécheurs d’air comprimé régénératifs et des générateurs d’azote. Grâce à cette nouvelle acquisition, nous sommes heureux de nous impliquer davantage auprès de Xebec. Nous sommes également ravis de contribuer à augmenter leur nombre de réseaux de ventes et de leur fournir la capacité de concevoir et de fabriquer des systèmes complets d’air et de gaz comprimés. De plus, nous avons travaillé sur des projets de valorisation des déchets en Colombie-Britannique et aux États-Unis, tels que des systèmes de gaz naturel renouvelable. Nous nous réjouissons de faire partie de Xebec, l’un des leaders mondiaux des systèmes d’hydrogène et de gaz naturel renouvelables, et de voir leur utilisation augmenter considérablement en Colombie-Britannique dans les années à venir », déclare Mike Sanderman, président d’Applied Compression Systems Ltd.

Applied Compression Systems propose une solution de source unique pour la compression d’air et de gaz. L’entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication de compresseurs sur mesure pour des applications spécialisées dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, des carburants de remplacement, de la valorisation des déchets, de la recherche, de la production d’électricité, de l’exploitation minière et de l’industrie manufacturière. ACS fournit des unités d’équipement standard ou conçoit et fabrique des équipements sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, de la conception à la réalisation.

« L’entreprise ACS est à la fois un client et un fournisseur qui est en mesure de concevoir et de fabriquer des systèmes d’air et de gaz comprimés de façon unique. Cette acquisition nous permettra de renforcer notre portefeuille de produits industriels en tant que fournisseur de compresseurs tout en augmentant notre présence dans l’Ouest canadien. La Colombie-Britannique est une province importante pour nous, car c’est l’une des deux seules provinces canadiennes ayant un mandat spécifique dédié au soutien de l’hydrogène et du gaz naturel renouvelables. La vaste expérience que possède ACS dans les services et l’intégration de systèmes de compression est reconnue et constitue un formidable atout pour notre entreprise.

Compte tenu de son emplacement sur la côte Ouest, ACS offrira un soutien précieux pour les nombreux projets sur lesquels nous travaillons dans cette région. Le recours à un service et un soutien local jouera un rôle essentiel dans la prise en charge de nos clients. Nous souhaitons la bienvenue à Mike et son équipe au sein du portefeuille grandissant d’entreprises industrielles de Xebec », déclare le Dr Prabhu Rao, Chef de l’exploitation de Xebec Adsorption Inc.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, l’accès de Xebec à d’autres options de financement et de crédit et aux capitaux, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, les changements dans l’utilisation des produits liés au prêt, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.