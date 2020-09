MONTRÉAL, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les nouveaux arrivants et les Canadiens de deuxième génération sont extrêmement motivés pour soutenir les causes caritatives, selon un nouveau sondage commandé par Imagine Canada, Ethnicity Matters et une coalition d’organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

L’étude intitulée Nouveaux arrivants, multiculturalisme et dons de bienfaisance est l’une des premières au Canada à s’intéresser à l’influence de l’origine sur le soutien aux organismes caritatifs. Elle conclut que les individus issus des communautés sondées — sud-asiatique, chinoise, philippine, noire (afro-caribéenne/africaine), arabe et iranienne — ont en commun la ferme volonté d’adopter et de valoriser le service à la communauté.

L’étude montre que le sens du devoir des nouveaux arrivants et citoyens de deuxième génération les motive à donner et à faire du bénévolat pour promouvoir le bien-être de leurs communautés et de la société canadienne en général. Leur empathie pour les personnes dans le besoin est profondément ancrée dans de solides valeurs familiales et religieuses.

Trois quarts des répondants déclarent donner et faire du bénévolat parce que c’est la bonne chose à faire, tandis que sept sur dix estiment qu’il est très important de transmettre ces valeurs en apprenant à leurs enfants l’importance des dons de bienfaisance.

« La bonne nouvelle qui ressort de cette recherche, c’est l’immense générosité des communautés multiculturelles du Canada », explique Bruce MacDonald, président-directeur général d’Imagine Canada. « L’expérience de s’établir dans un nouveau pays conduit les nouveaux arrivants et les Canadiens de deuxième génération à adopter une attitude extrêmement compatissante et à prendre soin d’autrui. Comme les organismes de bienfaisance et sans but lucratif offrent des services de première ligne aux gens à leur arrivée au pays, ces derniers font d’abord l’expérience d’une société compatissante. Ces personnes sont parfaitement conscientes de la bienveillance liée à l’entraide. »

L’étude souligne également l’énorme potentiel à la portée des organismes de bienfaisance et sans but lucratif s’ils mobilisent les Canadiens multiculturels pour leurs causes respectives, notamment en tant que donateurs. Ainsi, le sondage a permis de constater qu’ils sont six sur dix donateurs (58 pour cent) à se croire capables de donner plus et que seulement un quart d’entre eux sont satisfaits du montant de leurs dons.

Les résultats relatifs à la volonté et à la capacité de donner, recoupés avec les données du recensement, indiquent que les groupes de nouveaux arrivants sont en mesure de verser des fonds supplémentaires de près de 1,7 milliard de dollars par an aux organismes caritatifs.



Faits saillants

En moyenne, les nouveaux arrivants et les Canadiens de deuxième génération donnent 857 dollars par an.

82 pour cent ont fait un don ou du bénévolat l’an dernier (74 pour cent ont donné et 54 pour cent ont fait du bénévolat).

75 pour cent soutiennent les organismes caritatifs, parce que « c’est la bonne chose à faire ».

70 pour cent estiment qu’il est très important que les parents d’aujourd’hui transmettent la bienfaisance à leurs enfants.

70 pour cent croient qu’une aide, même modeste, en vaut toujours la peine.

59 pour cent respectent plus les entreprises qui font des dons aux causes caritatives que celles qui n’en font pas.

54 pour cent aimeraient faire plus pour les organismes caritatifs en leur donnant plus de leur temps.

39 pour cent soutiendraient plus d’organismes caritatifs si on les sollicitait plus souvent.

39 pour cent aimeraient soutenir plus d’organismes caritatifs, mais ne savent pas comment.

L’influence de la COVID-19 sur les attitudes de ces communautés envers les dons a été partiellement mesurée par un sondage de suivi réalisé auprès de deux des segments de population de l’étude initiale, soit les communautés chinoise et sud-asiatique. Selon ce sondage, 30 pour cent des répondants ont l’intention d’accroître leur don en réponse à la pandémie.



« Le visage du Canada est en train de changer et nous entrons dans une période de transformation », affirme Bobby Sahni, partenaire et cofondateur d’Ethnicity Matters. « Cette étude devrait être un appel à l’action pour motiver tous les PDG et parties prenantes du secteur au Canada à comprendre et à tirer parti de l’importance et de la générosité des communautés ethniques. »



Cette étude a été commanditée par Blackbaud, un fournisseur de services infonuagiques dans le secteur du bien commun.

« Avant de donner le meilleur de nous-mêmes, nous devons d’abord écouter et apprendre. Les conclusions de cette étude favoriseront une meilleure compréhension et, par conséquent, une meilleure réponse en fonction des valeurs uniques qui composent notre grande communauté philanthropique canadienne », affirme Allan Hoffman, président et gestionnaire principal, Blackbaud - Canada

L’étude complète est disponible en ligne à: https://www.imaginecanada.ca/fr/360/nouveau-rapport-multiculturalisme-et-dons-de-bienfaisance



Méthodologie

L’étude Nouveaux arrivants, multiculturalisme et dons de bienfaisance a été réalisée par Cultural IQ, l’organisme partenaire d’Ethnicity Matters, entre le 3 février et le 2 mars 2020 en utilisant son outil CulturaPanelMC, avec un échantillon stratifié de 3 130 résidents canadiens âgés d’au moins 18 ans.



Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme caritatif national bilingue dont la cause est l’ensemble des organismes de bienfaisance canadiens. Grâce à nos initiatives en matière de défense des intérêts, à nos projets de recherche et à nos entreprises sociales, nous contribuons aux renforcements des organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des entrepreneurs sociaux afin qu’ils puissent mieux remplir leur mission. Notre vision est celle d’un Canada fort, où les organismes caritatifs travaillent ensemble, aux côtés des entreprises et des gouvernements, pour bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

Ethnicity Matters

Ethnicity Matters fait autorité au Canada dans le secteur du marketing et des communications multiculturels. Nous sommes une entreprise de solutions d’affaires à service complet, spécialisée dans la stimulation des ventes et de la croissance des clients en les mettant en relation avec les florissantes communautés ethniques et de nouveaux immigrants, au pays et dans le monde entier.



Blackbaud

Pionnier à l’intersection de la technologie et du bien commun, Blackbaud fournit des logiciels, des services et de l’expertise infonuagiques, de même que l’intelligence des données permettant d’outiller et de connecter les gens pour favoriser un impact social. Blackbaud offre ses produits et services à la grande communauté du bien commun, incluant les organismes sans but lucratif, les fondations, les sociétés, les établissements d’enseignement, les organisations de soins de santé, et les agents du changement qui les soutiennent.



imaginecanada.ca | Twitter : @ImagineCanada | Facebook : facebook.com/ImagineCanada

Renseignements supplémentaires:

Stephane Prud'homme

stephane@reputationetcie.ca

514.756.9044

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b76d45d7-6237-4b39-a9ab-0cc45e6f40d8