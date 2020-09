MONTRÉAL, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. («Komet» ou la «société») (TSX-V: KMT) est heureuse d’annoncer l’acquisition, par désignation sur carte, de la propriété de métaux usuels Waconichi, située à 40 km au nord-est de la ville minière de Chibougamau, dans la partie nord de la ceinture verte de l’Abitibi, Eeyou Istchee, Québec. La propriété comprend 260 cellules couvrant une superficie totale de 14 297 hectares (143 km2) et est facilement accessible par routes forestières toutes-saisons de Chibougamau.



La propriété est d’intérêt car elle recèle plusieurs indices historiques de métaux usuels (Zn-Pb-Ag) et une géologie de nature volcanique qui offre un bon potentiel pour la découverte de gisements de sulfures massives volcanogènes (SMV). Le secteur a fait l’objet d’exploration intermittente depuis une cinquantaine d’années et les travaux antérieurs ont mené à la découverte de 18 indices de surface minéralisés en zinc-plomb-argent ou en cuivre avec des valeurs atteignant jusqu’à 9% Zn+Pb (échantillons ponctuels). Les rapports d’exploration de travaux statutaires indiquent que seulement 88 forages historiques ont été complétés sur l’ensemble de la propriété (profondeur de moins de 200 m), surtout implantés près des indices de surface. Il n’y a aucune indication d’exploration systématique pour les gisements de type SMV sur la propriété. Plusieurs courtes intervalles minéralisées (moins de 4 m) ont été rapportées dans les journaux de sondage avec des valeurs variant de 0,75 à 3,1% Zn. La propriété recèle également plusieurs indices de pyrite massive à semi-massive, indiquant la présence d’horizons exhalatifs propices aux gisements de SMV.

Plus récemment, en 2014, un levé géophysique aéroporté (MAG-TDEM) a révélé la présence de plus de 180 axes conducteurs sur la propriété, le plus imposant d’une longueur de 19 000 mètres. Les conducteurs les plus longs corrèlent avec des horizons de graphite et de pyrite massive (unités exhalatives), et incluent certains des indices de métaux usuels. La grande majorité des conducteurs, cependant, n’a jamais été testée par forages.

Robert Wares, président du conseil et président par intérim de Komet, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir fait l’acquisition de la propriété Waconichi dans la région de Chibougamau. De plus, je souligne l’entente récemment annoncée qui permet à la société d’acquérir un intérêt majoritaire dans la propriété d’exploration de la Ceinture de Brunswick appartenant à Métaux Osisko. Komet est maintenant très bien positionnée pour avancer des projets d’exploration dans des secteurs qui offrent un excellent potentiel pour la découverte de gisements de sulfures massifs polymétalliques dans l’Est du Canada. »

La société planifie présentement un programme de prospection de reconnaissance sur Waconichi ainsi qu’un levé aéroporté gravimétrique qui auront pour but de valider la localisation des indices minéralisés connus et d’identifier les portions d’axes conducteurs qui sont associés à des corps de sulfures massifs. Toutes anomalies significatives seront forées en 2021.

À propos de Komet

Komet est une société d’exploration minière ayant son siège à Montréal, inscrite à la cote de la TSX‑V sous le symbole KMT et dont les activités comprenaient antérieurement l’exploration et l’exploitation minière aurifère en Afrique de l’Ouest. Elle a mis en vente ses actifs en Afrique et axe maintenant ses activités sur l’exploration et la mise en valeur de propriétés aurifères et de métaux usuels dans l’Est canadien.

John Langton, géo., de JPL GeoServices, est la personne qualifiée indépendante qui a approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements relatifs au présent communiqué, veuillez communiquer avec

Robert Wares,

Président du conseil et président par intérim (r.wares@kometgold.com).

