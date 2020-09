BI Erhvervsejendomme A/S

København Ø, Sept. 01, 2020







BI Erhvervsejendomme A/S har den 1. september 2020 modtaget meddelelse fra Syd Fund Management A/S (CVR 21 27 40 03) om ejerandel af aktier i selskabet BI Erhvervsejendomme A/S, ISIN-kode DK0061026549.

Syd Fund Management A/S har oplyst, at de besidder 1.854.783 stk. aktier i selskabet svarende til 7,58%.

Hvert enkelt aktie i BI Erhvervsejendomme A/S giver en stemme på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

BI Erhvervsejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør