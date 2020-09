Le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, s’étendra à plus de 60 marchés d’ici la fin de l’année.



Expansion en vue du lancement cet automne des appareils avec les forfaits Infini de Rogers et les forfaits sans-fil Affaires illimités, compatibles avec la 5G; plus de deux millions de Canadiens sont maintenant abonnés à un forfait Infini de Rogers

La technologie du réseau 5G de prochaine génération stimulera la productivité et l’innovation et propulsera l’économie canadienne pour l’aider à être concurrentielle à l’échelle mondiale

TORONTO, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a étendu la 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays dans plus de 50 nouvelles villes et municipalités, et que plus de 60 marchés seront desservis par cette technologie d’ici la fin de l’année¹.

Il s’agit du prochain jalon important dans l’évolution de la façon dont les Canadiens se connectent au monde qui les entoure. Nous nous appuyons sur le déploiement de la 5G, qui a eu lieu en janvier au centre-ville de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal. La 5G, qui devrait être la technologie la plus transformatrice depuis le lancement des services sans-fil en 1985, fera de la connectivité en temps réel une réalité, accélérant ainsi la transition vers un monde vraiment connecté numériquement.

Qu’il s’agisse de petites villes ou de centres métropolitains, le réseau 5G de Rogers est maintenant le plus vaste au Canada, atteignant les provinces et les régions aux endroits suivants et offrant aux Canadiens et aux entreprises le meilleur de la technologie sans-fil dans leur propre quartier² :

Abbotsford-Mission (Colombie-Britannique)

Aurora (Ontario)

Barrie (Ontario)

Brampton (Ontario)

Burnaby (Colombie-Britannique)

Caledon (Ontario)

Calgary (Alberta)

Cambridge (Ontario)

Chilliwack (Colombie-Britannique)

Coquitlam (Colombie-Britannique)

Courtenay (Colombie-Britannique)

Delta (Colombie-Britannique)

Edmonton (Alberta)

Fort McMurray (Alberta)

Gatineau (Québec)

Grande Prairie (Alberta)

Halton Hills (Ontario)

Hamilton (Ontario)

Kamloops (Colombie-Britannique)

Kelowna (Colombie-Britannique)

Kitchener (Ontario)

Langley (Colombie-Britannique)

Lethbridge (Alberta)

Maple Ridge (Colombie-Britannique)

Markham (Ontario)

Milton (Ontario)

Mississauga (Ontario)

Montréal (Québec)

Nanaimo (Colombie-Britannique)

New Westminster (Colombie-Britannique)

Newmarket (Ontario)

North Vancouver (Colombie-Britannique)

Oliver (Colombie-Britannique)

Oshawa (Ontario)

Osoyoos (Colombie-Britannique)

Ottawa (Ontario)

Penticton (Colombie-Britannique)

Pitt Meadows (Colombie-Britannique)

Port Coquitlam (Colombie-Britannique)

Port Moody (Colombie-Britannique)

Québec (Québec)

Regina (Saskatchewan)

Richmond Hill (Ontario)

Richmond, Colombie-Britannique

Salmon Arm (Colombie-Britannique)

Saskatoon (Saskatchewan)

Surrey (Colombie-Britannique)

Toronto (Ontario)

Trois-Rivières (Québec)

Uxbridge (Ontario)

Vancouver (Colombie-Britannique)

Vaughan (Ontario)

Vernon (Colombie-Britannique)

Victoria (Colombie-Britannique)

West Vancouver (Colombie-Britannique)

Waterloo (Ontario)

Whitchurch-Stouffville (Ontario)

White Rock (Colombie-Britannique)





« La 5G est le prochain grand bond en avant qui changera notre façon de vivre et de travailler. Notre réseau primé est le réseau de confiance au pays. Nous sommes fiers d’étendre le premier et maintenant plus vaste réseau 5G du pays à plus de 60 villes et municipalités d’ici la fin de l’année » , a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers Communications. « Pour stimuler la productivité et l’innovation à l’échelle nationale dès maintenant, il est essentiel de posséder une solide infrastructure numérique et d’avoir effectué de bons investissements dans la technologie 5G, à mesure que la pandémie diminue d’intensité et alors que nous redéfinissons le paysage de la concurrence au Canada dans le futur, à l'échelle mondiale. »



Investir au Canada pour offrir aux clients une valeur ajoutée et une technologie de nouvelle génération

Le réseau 5G de Rogers est actuellement offert aux clients qui ont certains appareils compatibles à la 5G et qui sont abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait sans-fil Affaires illimité. Plus de deux millions de Canadiens sont actuellement abonnés à un forfait de données illimitées Infini de Rogers, ce qui représente le plus grand nombre de clients parmi tous les fournisseurs de services sans-fil sans frais d’utilisation excédentaire du Canada. Les clients peuvent acheter de nouveaux appareils à 0 $ d’acompte et 0 % d’intérêt grâce au financement d’appareil de Rogers.

En plus d’offrir aux Canadiens les technologies les plus récentes, les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 2026³.

Offrir des capacités de réseau sans précédent

Au fil du temps, la 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations de technologie sans-fil précédentes. Comme la technologie affiche un taux ultrafaible de latence, le délai entre l’envoi d’une requête et la réponse du réseau diminuera théoriquement à une milliseconde, soit 400 fois plus vite qu’un clignement d’œil. La mise en place de cette technologie permettra ainsi une forte hausse du nombre d’appareils connectés et l’utilisation d’un éventail de capacités et d’applications nécessitant un temps de réponse rapide. Du découpage de réseau pour fournir aux premiers intervenants un réseau dédié, à la surveillance des conditions du sol par capteurs sans fil pour permettre aux agriculteurs de gagner du temps et de l’argent, en passant par l’utilisation de la réalité virtuelle qui améliore l’expérience client en magasin et la possibilité de jouer à des jeux partout, à plusieurs joueurs et sans décalage, la 5G offrira un monde de possibilités.



Pour assurer la couverture de la 5G, Rogers tire actuellement parti du spectre de 2,5 GHz, du SSFE et du spectre de 600 MHz. L’entreprise a également déployé la technologie de partage dynamique du spectre (DSS) dans plusieurs nouveaux marchés actuels. Ainsi, le spectre peut être utilisé simultanément pour les réseaux 4G et 5G sur le spectre de 600 MHz et du SSFE. L’entreprise a également déployé le partage DSS dans les marchés actuels et ajoutera des bandes de fréquences au fil du temps. En 2019, Rogers a investi 1,7 milliard de dollars pour se tailler une place de chef de file dans le domaine des licences de spectre de 600 MHz. De la meilleure qualité qui soit, ce spectre à fréquences basses convient parfaitement à la transmission sans fil de données sur de longues distances et à travers les bâtiments aux matériaux denses, créant ainsi une couverture plus uniforme et de meilleure qualité dans les régions éloignées comme dans les villes.

Partenariat de soutien de l’écosystème 5G du Canada

« L’annonce d’aujourd’hui constitue un jalon important de notre parcours pluriannuel visant à offrir le meilleur de la 5G aux Canadiens » , a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la technologie et de l’information, Rogers. « Alors que nous poursuivons le déploiement de la prochaine génération de la technologie sans fil dans d’autres marchés canadiens, nous mettons l’accent sur la mise en place de notre solide écosystème 5G grâce à des investissements stratégiques, à des partenaires de calibre international et à des technologies de pointe qui offriront le meilleur de la connectivité aux entreprises et aux consommateurs canadiens. »

Rogers s’est associée à Ericsson en 2018 à titre de fournisseur de la 5G pour l’ensemble de l’infrastructure de son réseau, ce qui comprend le réseau de base et le réseau d’accès radioélectrique. L’écosystème 5G de l’entreprise comprend également des partenariats stratégiques en matière de recherche, d’incubation et de commercialisation de la technologie 5G du Canada et en matière de développement d’applications, en collaboration avec l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Waterloo, Communitech, l’Université Ryerson pour la fondation de Cybersecure Catalyst et ENCQOR. À l’échelle internationale, Rogers est l’un des membres fondateurs du 5G Future Forum, qui créera un cadre commun pour les mises en application 5G appuyées par l’informatique en périphérie de réseau mobile dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. J.D. Power a également classé Rogers au premier rang pour la qualité du réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario.

¹Le plus fiable d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, réalisé en juin 2020; le réseau de confiance d’après le nombre total d’abonnés aux services sans-fil

²Le plus grand en fonction du nombre total de kilomètres carrés de la couverture 5G de Rogers par rapport à la couverture publiée des autres réseaux nationaux

³https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-112/Accenture-Accelerating-5G-in-Canada-PoV-2019.pdf#zoom=50