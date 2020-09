Le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, est maintenant offert à Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie et Lethbridge et il s’étendra à plus de 60 marchés canadiens d’ici la fin de l’année



Expansion en vue du lancement cet automne d’autres appareils 5G avec les forfaits Infini de Rogers et les forfaits sans-fil Affaires illimités; plus de deux millions de Canadiens sont maintenant abonnés à un forfait Infini de Rogers

La technologie du réseau 5G de prochaine génération stimulera la productivité et l’innovation et propulsera l’économie canadienne pour l’aider à être concurrentielle à l’échelle mondiale

CALGARY, Alberta, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que la 5G est maintenant offerte sur le réseau de confiance le plus fiable au pays dans cinq villes et municipalités de l’Alberta¹. Avec ces ajouts, le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, a été lancé dans plus de 50 nouvelles villes et municipalités canadiennes et atteindra plus de 60 marchés d’ici la fin de l’année.

Forte de son lancement de la technologie 5G qui s’est déroulé en janvier dans les centres-villes d’Ottawa, de Toronto, de Montréal et de Vancouver, Rogers détient actuellement le réseau 5G le plus vaste au Canada. Accessible dans les villes suivantes de l’Alberta, le réseau offre aux clients et aux entreprises le meilleur de la technologie sans-fil dans leurs quartiers et leurs parcs d’affaires² :

• Calgary • Grande Prairie • Edmonton • Lethbridge • Fort McMurray

« La technologie 5G transformera notre façon de vivre, de travailler et de faire des affaires en Alberta, a affirmé Larry Goerzen, président, Alberta et région des Prairies, Rogers Communications. Nous sommes fiers d’offrir le meilleur de la 5G à ces cinq villes de la province. Pour stimuler la productivité et l’innovation, il est essentiel de posséder une solide infrastructure numérique et cette technologie de prochaine génération alors que la pandémie diminue d’intensité et que nous redéfinissons le paysage de la concurrence en Alberta et pour le Canada, à l’échelle mondiale. »

La 5G, qui devrait être la technologie la plus transformatrice depuis le lancement des services sans-fil en 1985, fera de la connectivité en temps réel une réalité, accélérant ainsi la transition vers un monde vraiment connecté numériquement. Le réseau 5G de Rogers est actuellement offert aux clients qui ont certains appareils compatibles à la 5G et qui sont abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait sans-fil Affaires illimité. Plus de deux millions de Canadiens sont actuellement abonnés à un forfait de données illimitées Infini de Rogers , ce qui correspond au plus grand nombre de clients parmi tous les fournisseurs canadiens de services sans-fil sans frais d’utilisation excédentaire. Les clients peuvent acheter de nouveaux appareils à 0 $ d’acompte et 0 % d’intérêt grâce au financement d’appareil .

Au fil du temps, la 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations de technologie sans-fil précédentes. Comme la technologie affiche un taux ultrafaible de latence, le délai entre l’envoi d’une requête et la réponse du réseau diminuera théoriquement à une milliseconde, soit 400 fois plus vite qu’un clignement d’œil. La mise en place de cette technologie permettra ainsi une forte hausse du nombre d’appareils connectés et l’utilisation d’un éventail de capacités et d’applications nécessitant un temps de réponse rapide. Du découpage de réseau pour fournir aux premiers intervenants un réseau dédié, à la surveillance des conditions du sol par capteurs sans fil pour permettre aux agriculteurs de gagner du temps et de l’argent, en passant par l’utilisation de la réalité virtuelle qui améliore l’expérience client en magasin et la possibilité de jouer à des jeux partout, à plusieurs joueurs et sans décalage, la 5G offrira un monde de possibilités.

Les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 2026. À Calgary seulement, l’industrie devrait permettre aux ménages de réaliser des économies annuelles de 87 millions de dollars grâce aux technologies de réseau intelligent 5G³.

« Les meilleurs entrepreneurs du monde qui règlent les plus grands enjeux mondiaux vivent à Calgary. Pour ce faire, ils doivent compter sur un réseau mobile fiable, apte et surtout rapide, a mentionné le maire Naheed Nenshi. Le lancement du réseau 5G de Rogers à Calgary n’est qu’une raison parmi tant d’autres de choisir notre ville comme tremplin pour la prochaine excellente idée. »

Rogers a également annoncé récemment qu’elle avait conclu une entente de cinq ans avec l’Université de Calgary afin de faire progresser la recherche novatrice sur l’Internet des objets pour soutenir les Canadiens et les entreprises canadiennes. Ensemble, ils ont établi la Chaire de recherche sur l’Internet des objets de Rogers , dirigée par Steven Liang, Ph.D., chercheur renommé de l’École d’ingénierie de Schulich. M. Liang se concentrera sur la recherche sur l’Internet des objets dans les domaines de l’énergie, des villes intelligentes, du transport et de la sécurité au travail, y compris les solutions liées à la COVID-19.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance au Canada. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut , chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. J.D. Power a également classé Rogers au premier rang pour la qualité du réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise en Alberta en 2019 a atteint 1,4 milliard de dollars de production, ce qui comprend plus de 3 300 emplois à temps plein générés et soutenus.

