MISSISSAUGA, Ontario, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), un chef de file mondial des technologies d’impression commerciale, est fière d’annoncer le plus récent ajout à sa gamme toujours croissante de solutions d’impression, la solution d’embellissement AccurioShine 101.



Dans un environnement commercial en constante évolution, l’impression numérique ne suffit plus : les entreprises doivent se munir de solutions d’impression avancées qui se démarquent. L’AccurioShine 101 offre des fonctions d’embellissement numérique (dorures, laminage, vernissage sélectif) qui produisent des imprimés accrocheurs et incontestablement efficaces. Embellissements précis et de grande qualité, appareil convivial aux coûts d’utilisation modiques : ce ne sont là que quelques caractéristiques témoignant de la valeur ajoutée de l’AccurioShine 101 pour n’importe quelle entreprise.

« À l’ère où le secteur de l’impression se transforme, l’innovation est la clé de la prospérité », affirme Adrian Wilkinson, directeur du marketing des produits chez Konica Minolta Canada. « L’AccurioShine 101 est un pas dans la bonne direction avec ses fonctions d’embellissement de pointe qui multiplieront vos possibilités d’affaires et ses imprimés qui attirent le regard et suscitent l’intérêt des clients. »

Lorsqu’elle est combinée aux appareils d’impression de production AccurioPress et au module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-501 de Konica Minolta, l’AccurioShine 101 offre une fonction de surimpression sur dorure juste et précise à l’excellente adhérence. Repensez l’impression à valeur ajoutée grâce aux solutions phares de Konica Minolta Canada.

L’AccurioShine 101 peut être achetée dès aujourd’hui auprès de votre représentant commercial Konica Minolta. Pour en savoir plus sur l’AccurioShine 101, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou composez le 1 866 8906600.

