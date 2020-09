MONTRÉAL, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil des gouverneurs 2020-2021 du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) a annoncé aujourd’hui la réélection de Johanne Blanchard, vice-présidente et conseillère juridique, IG Gestion de patrimoine, à la présidence.



« Je suis heureuse d’avoir été réélue à titre de présidente du conseil pour diriger les efforts continus du CFIQ afin qu’il ait une voix positive et efficace pour le secteur des fonds d’investissement, a déclaré Mme Blanchard. Le conseil des gouverneurs entend bien continuer à soutenir les efforts du CFIQ dans ses consultations avec les organismes de réglementation sur les principales initiatives qui touchent le secteur et les investisseurs qu’il sert. »

Le conseil des gouverneurs, qui a été élu par les membres du CFIQ le mois dernier, a également réélu Eric Hallé, vice-président régional, Est du Canada, Fonds Dynamique, à titre de deuxième vice-président. Paul Bourque, président et chef de la direction de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, continue de siéger au conseil des gouverneurs à titre de premier vice-président d’office.

Toutes les nominations entrent en vigueur aujourd’hui.

À propos du CFIQ

Le CFIQ est la voix au Québec de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des distributeurs et des entreprises de services sectoriels. Il cherche à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour en savoir plus :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317