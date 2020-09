COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Anteuil, le 1er septembre 2020

DELFINGEN finalise l’acquisition du périmètre Europe/Afrique de SCHLEMMER





À la suite de l’entrée en négociation exclusive annoncée le 17 juillet 2020, DELFINGEN, un des leaders mondiaux dans le domaine de la protection des câblages électriques pour l’automobile annonce l’acquisition définitive des activités de SCHLEMMER sur le territoire Europe/Afrique. DELFINGEN a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 230 M€, est présent dans 20 pays avec 26 usines et compte environ 3 000 collaborateurs.



SCHLEMMER est un groupe industriel allemand spécialisé dans la protection des câblages et la fabrication de pièces injectées pour l’automobile. Faisant face à des difficultés opérationnelles et financières, SCHLEMMER a été placé en procédure préliminaire de liquidation judiciaire le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Munich, procédure confirmée le 1er mars 2020.



Le périmètre asiatique de SCHLEMMER a été cédé à son partenaire chinois, le groupe Fengmai-Ningbo Huaxiang. Le périmètre en négociation représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€, 1000 personnes et 5 usines en Allemagne, Roumanie, Russie, Maroc et Tunisie. Ces 2 dernières sont en joint-venture.



Dans un contexte de crise sanitaire mondiale et de marché difficile, cette acquisition permet à DELFINGEN d’asseoir ses parts de marché en Europe, de renforcer sa proximité avec les constructeurs et équipementiers automobiles allemands, de mutualiser les efforts de recherche et développement pour accompagner la transition du secteur automobile vers les motorisations hybrides/électriques.

Cette opération est principalement financée par de la dette levée auprès des partenaires financiers actuels de DELFINGEN.

Pour Gérald STREIT, Président et Directeur Général : « Les crises peuvent être une source d’opportunités. Le contexte difficile actuel a néanmoins permis le rapprochement de deux acteurs historiques de la protection des câblages automobiles au niveau mondial. Nous devenons ainsi, ensemble, le Leader technique mondial de la protection des câblages électriques automobiles. Nous devons continuer de croître, d’innover et d’améliorer notre performance tout en conservant notre Humanité. Merci aux équipes qui ont permis ce rapprochement possible. »



Conseils de l’opération :

• Transaction : PWC Munich – Frank GIROTTO

• Legal : TaylorWessing Munich – Christian TRAICHEL

• Concurrence : Bredin Prat Paris – Pierre HONORÉ



DELFINGEN remercie les autorités de concurrence marocaines et roumaines pour leurs diligences dans le contexte du COVID-19.







