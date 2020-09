LÉVIS, Québec, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) se réjouit du renouvellement de l’Entente de partenariat pour le développement des coopératives, annoncé aujourd’hui par la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx.



D’un montant de 4 050 000 $ pour l’exercice financier 2020-2021, cette entente conclue entre le gouvernement du Québec et le mouvement coopératif et mutualiste s’articule autour de trois volets. Celle-ci prévoit des mesures d’accompagnement visant à soutenir le développement coopératif, des projets structurants appuyant la réalisation de projets ayant un effet catalyseur pour le développement coopératif régional ou sectoriel ainsi que des projets spéciaux supportant des projets à impact économique et social majeur.

« La situation relative à la pandémie oblige les entreprises du Québec à s’actualiser rapidement. Heureusement, les valeurs du modèle d’affaires coopératif et mutualiste sont un véhicule efficace pour tendre vers une économie du Québec plus résiliente, locale et durable en misant sur la propriété collective et la prospérité de nos entreprises. Dans ce contexte de relance économique, le renouvellement de cette entente permettra la poursuite de projets essentiels pour les coopératives. » a souligné le président du conseil d’administration du CQCM, monsieur Michel Gauthier.

Vecteur important de l’économie, les coopératives et mutuelles du Québec ont cumulé un chiffre d’affaires de 47 milliards de dollars en 2019 comparativement à 25 milliards de dollars en 2011, cela permettant la création de près de 30 000 emplois dans la province. Quant à elle, l’Entente de partenariat a contribué à créer une richesse évaluée à 75 millions de dollars de façon directe au cours des deux dernières années.

« À titre de mandataires de l’Entente, nous souhaitons souligner la reconnaissance du gouvernement du Québec envers les coopératives et les mutuelles québécoises. Les impacts de ce partenariat sont multiples, cela permet de soutenir le développement d’un modèle d’affaire favorisant l’essor de l’ensemble des régions de la province grâce à des entreprises à l’image des valeurs des Québécoises et des Québécois. Plus particulièrement, l’Entente permettra de relever un nouveau défi, soit celui de soutenir l’apport des coopératives à la relance de l’économie après la crise sanitaire de la COVID-19. » a ajouté le président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), monsieur Gaston Bédard.

En plus de la participation du gouvernement, cette Entente compte sur des partenaires coopératifs et mutualistes. L’ensemble des membres du CQCM contribue financièrement à cette Entente, dont notamment le Mouvement Desjardins, Agropur coopérative laitière, Sollio Groupe Coopératif, SSQ mutuelle de gestion, Promutuel Assurance et La Capitale Assurance et services Desjardins qui assument une contribution financière à la hauteur de 565 000 $.

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l’un des interlocuteurs privilégiés en matière d’économie sociale, le CQCM est l’instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

