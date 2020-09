MONTRÉAL, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») a déposé aujourd’hui un prospectus provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada en vue d’un premier appel public à l’épargne et d’un placement secondaire visant ses actions à droit de vote subordonné.



Le placement est effectué par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes mené par Goldman Sachs Canada Inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Marchés des Capitaux, en qualité de co-chefs de file, composé de Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Raymond James Ltée, Cowen and Company, LLC, Stifel Nicolaus Canada Inc. et William Blair & Company, L.L.C.

Le prospectus provisoire contient de l’information importante au sujet du placement et est susceptible d’être complété ou modifié. Il peut être consulté sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d’achat d’actions à droit de vote subalterne ne sera acceptée avant le visa du prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres de la Société dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux obligations d’inscription prévues par ces lois ou conformément à une dispense de ces obligations.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs (en supposant que l’acquisition de Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. par la Société soit réalisée avec succès) et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L’INTERMÉDIAIRE D’AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES