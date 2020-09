Aeróleo, parte integrante da indústria de petróleo e gás no Brasil por mais de 40 anos, será renomeada para Bristow, confirmando o compromisso da empresa no Brasil



RIO DE JANEIRO, Brasil, Sept. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bristow Group Inc. (NYSE: VTOL), a maior operadora de helicópteros offshore do mundo, anunciou hoje que mudará o nome de sua divisão no Brasil, Aeróleo, para Bristow e permanecerá focada em seu suporte à indústria de petróleo e gás e outras soluções de voo vertical.

Bristow é parte integrante da indústria de petróleo e gás no Brasil há mais de 40 anos, atendendo às necessidades de suporte de helicópteros da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, empresas brasileiras independentes de exploração e produção e várias empresas internacionais de petróleo e gás.

“Apesar das condições desafiadoras do mercado, mantemos nossa forte presença no Brasil. Oferecemos aos clientes uma moderna frota de aeronaves, incluindo o AW139, e nosso forte histórico de segurança é incomparável”, disse Diego Medeiros, Country Manager para o Brasil. “Ser parte da grande família Bristow tem muitas vantagens, trazendo conhecimento global e soluções de aviação da operação de uma frota de 300 aeronaves.”

“O Brasil é uma parte importante de nossa pegada global e estratégia futura”, disse Samantha Willenbacher, vice-presidente sênior e diretora comercial da Bristow. “Como a maior operadora global de helicópteros AW139, AW189 e S-92, continuamos a atender nossos clientes com soluções exemplares de voo vertical, e esperamos trabalhar com uma base de clientes expandida para atender a todas as suas necessidades na área de asas rotativas.”

Com mais de 300.000 horas de voo registradas, a Bristow no Brasil é reconhecida como líder no fornecimento de soluções confiáveis de voo vertical. A Bristow opera atualmente uma frota moderna de 12 AW139s no Brasil. Além de oferecer soluções de voo vertical para atividades de exploração, desenvolvimento e produção onshore e offshore, a Bristow fornece MEDEVAC, voos fretados e suporte de voo para várias operações sísmicas para apoiar às várias empresas internacionais que operam na região.

A Bristow também encerrou sua participação minoritária, não controladora, de 41,5 por cento na Líder Taxi Aéreo S.A. - Air Brasil, a partir de 31 de agosto de 2020.

