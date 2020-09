Son portefeuille mondial de 12,32 GWac dépasse la capacité totale installée de l'ensemble du secteur solaire aux États-Unis en 2019

SYNOPSIS Mercom Capital classe Adani Group au premier rang mondial des propriétaires d'actifs de production d'énergie solaire

Le portefeuille d'Adani s'élève à 12,32 GWac, ce qui dépasse la capacité totale installée aux États-Unis en 2019

La capacité de production d'énergie renouvelable d'Adani remplacera 1,4 milliard de tonnes de dioxyde de carbone

Adani Green Energy a établi son premier projet solaire en 2015, et possède un portefeuille combiné d'énergie éolienne et solaire de 14,62 GWac.

Mercom Capital accorde en outre à AGEL une position de premier plan pour avoir décroché le plus grand contrat d'achat d'énergie solaire au monde de 8 GW auprès de la Solar Energy Corporation of India (SECI)

AGEL construit également le plus grand parc hybride au monde à base d'énergie solaire et éolienne avec une capacité de 1,69 GWac

DALLAS, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dernier classement des sociétés solaires mondiales établi par Mercom Capital positionne Adani Group n°1 des actifs mondiaux de production d'énergie solaire en termes d'exploitation et de sous-traitance de projets solaires. Le portefeuille d'énergie renouvelable d'Adani dépasse la capacité totale installée par l'ensemble de l'industrie solaire aux États-Unis en 2019, et remplacera plus de 1,4 milliard de tonnes de dioxyde de carbone sur la durée de vie de ses actifs. Le groupe est l'un des acteurs solaires les plus entièrement intégrés au monde. Il fabrique des cellules et des modules solaires, développe des projets, assure la construction, la structuration financière et la possession et l'exploitation de ses actifs grâce à sa solide plateforme de gestion d'actifs internes. Selon ce classement, Adani est environ 70 % plus important que la deuxième plus grande société mondiale de production d'énergie solaire.

Adani Green Energy Limited (AGEL) a établi son premier projet solaire en 2015 et, tout récemment, en 2017, la société vient d'achever deux projets solaires. La société est entrée en bourse (NSE : ADANIGREEN) en 2018 et a accéléré sa présence pour en arriver là où elle se trouve aujourd'hui, à savoir être le plus grand acteur solaire au monde en l'espace de seulement cinq ans. De plus, elle a pour objectif déclaré d'atteindre 25 GWac d'énergie renouvelable d'ici 2025.

Suite à l'annonce de ce classement, M. Gautam Adani, président d'Adani Group, a déclaré : « Ce classement est le résultat direct de notre engagement qui vise à créer l'infrastructure nécessaire pour un avenir plus propre. Bien que nous soyons ravis d'être classés parmi les plus grands acteurs du solaire à l'échelle internationale, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire pour que le monde fasse sa transition vers un paysage énergétique de plus en plus décarbonisé. Nous prévoyons qu'au cours des dix prochaines années, plusieurs modèles métiers existants seront touchés par les perturbations dues à l'intersection entre le coût de l'énergie renouvelable et la capacité des technologies à remettre les industries à l'échelle.

Nous nous attendons à ce que notre plateforme d'énergie renouvelable crée de nouvelles possibilités pour notre cœur de métier, et nous serons en mesure de résoudre certains des problèmes les plus insolubles auxquels l'humanité a été confrontée, notamment le caractère abordable d'une énergie décentralisée, la disponibilité de l'eau potable distribuée, l'hydrogène vert comme combustible alternatif et la micro-agriculture. La mise en place de partenariats avec les principaux industriels, les fournisseurs de datacenters et les acteurs mondiaux de l'énergie intégrée qui cherchent à réduire leur empreinte carbone contribuera également à accélérer notre croissance. AGEL a été lancé il y a tout juste cinq ans, notre histoire n'en est qu'à ses débuts. »

AGEL a également obtenu la première place dans le classement mondial avec le plus gros contrat d'enlèvement solaire jamais attribué par Solar Energy Corporation of India (SECI) avec 8 GWac. De plus, AGEL construit le plus grand parc hybride à base d'énergie solaire et éolienne au monde pour une capacité de 1,69 GWac, ce qui en fait le leader décisif dans le déploiement de projets d'énergie renouvelable à grande échelle. Alors que l'Inde invite davantage de partenaires commerciaux mondiaux à investir dans le pays, elle voit dans son empreinte renouvelable croissante un moyen d'aider les entreprises à atteindre simultanément deux objectifs essentiels : tirer parti de l'un des marchés de consommation affichant la croissance la plus rapide et atteindre leurs objectifs en matière de durabilité. Adani Group s'est positionné à cette intersection pour aider ses partenaires à atteindre ces deux objectifs.

À propos d'Adani Group

Conglomérat industriel intégré, Adani Group opère à l'échelle mondiale avec six sociétés cotées en bourse pour un chiffre d'affaires total de 15 milliards de dollars et une capitalisation boursière d'environ 30 milliards de dollars. La société a créé des portefeuilles d'infrastructures de transport et de services publics de classe mondiale avec une présence dans toute l'Inde. Le siège social d'Adani Group est basé à Ahmedabad, dans l'État du Gujarat, en Inde. Au fil des ans, Adani Group s'est positionné pour devenir le leader du marché dans ses activités de logistique du transport et de services énergétiques, axées sur le développement d'infrastructures à grande échelle en Inde, avec des pratiques d'O&M conformes aux normes mondiales. Avec quatre activités cotées IG, il s'agit du seul émetteur en infrastructure de classe Investment Grade d'Inde. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale d'« Édification de la nation », guidée par la « Croissance avec bonté », un principe directeur pour une croissance durable. Adani est déterminée à accroître son empreinte en matière d'ESG par un réalignement de ses activités en mettant l'accent sur la protection du climat et en augmentant la sensibilisation communautaire grâce à son programme de RSE basé sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.adani.com

À propos d'Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL ; NSE : ADANIGREEN), qui fait partie du groupe Adani diversifié, est la plus grande société d'énergie solaire au monde avec plus de 12 GW en exploitation, en construction et sous la forme de parcs éoliens et solaires qui lui ont été attribués. La société développe, construit, détient, exploite et entretient des projets de parcs solaires et éoliens connectés au réseau de services publics. L'électricité générée est fournie à des contreparties investissables. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.adanigreenenergy.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72bb31dc-0c1b-4797-88a3-e43909b838c8