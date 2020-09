COLORADO SPRINGS, Colo., 02 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le rythme rapide du développement de produits chez NetAlly se poursuit avec l'annonce aujourd'hui de deux nouvelles plateformes matérielles de test réseau, LinkRunner® 10G et EtherScope™ nXG CE (Édition contrôlée). « Ce rythme de lancements innovants illustre notre capacité à nous concentrer sur nos principaux clients et à développer rapidement les produits qui fournissent aux professionnels du réseau la visibilité dont ils ont besoin », a déclaré Mike Parrottino, PDG de NetAlly.



LinkRunner 10G est un outil de test Ethernet avancé, qui réalise des diagnostics complets des liaisons réseau en cuivre et en fibre optique. Un autotest préprogrammé couvre les couches 1 à 7 du modèle OSI et permet à n'importe quel technicien d'identifier plus facilement les problèmes sur les réseaux à haut débit. Les clients disposant d'AllyCare (le service d'assistance clientèle haut de gamme de NetAlly) ont également accès aux fonctionnalités d'exploration de réseau de LinkRunner 10G, leur offrant la possibilité de savoir quels appareils se trouvent sur le réseau, où ils sont connectés et leur chemin de connexion.

« Avec la croissance de l'edge computing et du Wi-Fi 6, les demandes en bande passante dans la couche d'accès continuent d'augmenter. Cela entraîne une croissance significative de la commutation multi-gigabits (1, 2,5, 5 gigabits) et 10 gigabits », a déclaré James Kahkoska, directeur technologique de la société. « En outre, la croissance des appareils utilisant le PoE à haute puissance allant jusqu'à 90 watts accroît le besoin d'outils pouvant prouver la capacité de l'infrastructure à fournir la puissance requise. »

En complément de l'analyseur de réseau phare de la société, l'EtherScope™ nXG, LinkRunner 10G agit comme un homologue pour les tests de performance 10 G. « Sous la forme de kit, ces deux produits fournissent la combinaison la plus rentable de tests câblés et Wi-Fi disponibles sur le marché aujourd'hui, afin de valider la capacité globale de l'infrastructure réseau, d'exécuter les accords de niveau de service des fournisseurs et de garantir la qualité des services de bout en bout », déclare Dan Klimke, directeur du marketing produit.

L'autre plateforme lancée aujourd'hui est une « version contrôlée » d'EtherScope nXG. EtherScope nXG CE a été conçu pour être utilisé dans les installations où les dispositifs de sécurité renforcés restreignent l'utilisation de certaines fonctionnalités, telles que le Wi-Fi et la capture de paquets. La version CE donne aux administrateurs la possibilité de désactiver temporairement ou définitivement certaines fonctionnalités. L'Édition contrôlée est idéale pour une utilisation militaire et en agence, ainsi que pour les entreprises hautement sécurisées.

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels que EtherScope™ nXG , AirMagnet® , LinkRunner® , LinkSprinter® , AirCheck™ , et plus, NetAlly simplifie la complexité des tests réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts distants. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com .

