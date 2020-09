Papendrecht, 2 september 2020



Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft onlangs twee uitzonderlijke projecten aangenomen. Het eerste project omvat het transport en de installatie van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland. Het tweede project omvat de installatie van brugsecties van ’s werelds langste hangbrug, de Çanakkale 1915-brug in Turkije. Doorslaggevende factoren voor de toekenning van beide contracten zijn Boskalis’ veelzijdigheid op het gebied van offshore transport- en installatiewerk en de grote variëteit aan gespecialiseerd Boskalis-materieel waarmee het de projecten integraal kan uitvoeren.



Kincardine drijvend windpark

Voor Cobra Wind International Ltd gaat Boskalis het transport en de installatie verzorgen van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine offshore windpark, vijftien kilometer voor de kust van Aberdeen. Voor Boskalis wordt dit het eerste drijvend windpark project. De turbines met een vermogen van elk 9,525 megawatt zullen worden verankerd op een diepte van zestig tot tachtig meter. In september 2020 start de zware anchor handling tug (AHT) BOKA Falcon met de installatie van de ankers en kettingen op de zeebodem. Ondertussen vindt het transport van de drijvende fundaties plaats vanuit Ferrol in Spanje naar Rotterdam, waarvoor Boskalis de Fjord als half-afzinkbare bak inzet. In Rotterdam worden de fundaties voorzien van de windturbine, waarna de drijvende windturbines naar het windpark worden gesleept. Naast de BOKA Falcon en Fjord worden voor dit project drie Boskalis AHT’s ingezet.

Çanakkale 1915-brug

Voor de 4.600 meter lange Çanakkale 1915-brug in Zuidwest-Turkije gaat Boskalis twintig brugdeelsecties installeren. Voor het hijsen en installeren wordt de drijvende bok Asian Hercules III ingezet, een van de weinige bokken ter wereld met voldoende reikwijdte. Bij deze werkzaamheden die in 2021 zullen plaatsvinden, zal tevens een eigen AHT assistentie verlenen.

In 2019 was Boskalis reeds betrokken bij de bouw van de brug met de installatie van de funderingen van de brugpijlers en diverse andere hijs- en transportoperaties van stalen en betonnen brugelementen. Opdrachtgever is DSLY; een consortium van het Zuid-Koreaanse Daelim en SK Group, en de Turkse partners Limak Holding en Yapı Merkezi.

