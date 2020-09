Levallois-Perret, 2 septembre 2020, 8:30 – AdUX S.A., spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX), annonce le succès de sa demande de cotation secondaire de ses titres sur Euronext Amsterdam en complément de sa cotation sur Euronext Paris.

La cotation sera effective à partir du vendredi 4 septembre 2020 avec le code mnémonique “ADUX”. AdUX n’émettra pas de nouvelles actions à l’occasion de cette cotation secondaire.

Le résumé du prospectus en date du 2 septembre 2020 concernant la cotation secondaire est disponible sur le site internet de AdUX (http://www.adux.com/en/documentation).

AdUX est présente aux Pays-Bas depuis 2018 et le siège social de son principal actionnaire, Azerion Holding B.V., qui détient 52,77% des droits de vote de AdUX, est situé aux Pays-Bas. Cette cotation secondaire à Amsterdam souligne l’intention de AdUX de renforcer sa position sur le marché néerlandais et la valeur stratégique des Pays-Bas pour AdUX. Cette cotation secondaire va permettre à AdUX, grâce au bassin d’investisseurs internationaux de Euronext Amsterdam, d’étendre et de diversifier son actionnariat.

ING Bank N.V. a agi en qualité d’agent de cotation pour cette opération.

À PROPOS ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr/

