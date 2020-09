September 02, 2020 02:30 ET

Vandaag heeft de Raad van Commissarissen van Vastned Retail N.V., de referentie-aandeelhouder van Vastned Retail Belgium NV, in een persbericht aangekondigd dat gezamenlijk met CEO Taco de Groot tot de conclusie is gekomen dat de Groot per 1 december 2020 zal terugtreden als CEO.

