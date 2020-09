TORONTO, 02 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui que ses clients peuvent maintenant profiter gratuitement de plus de 60 millions de chansons pendant les six premiers mois de leur abonnement à Apple Music dans le cadre de certains forfaits Infini de Rogers. Cette offre, une exclusivité de Rogers, donne aux clients un accès gratuit à Apple Music, compatible avec les appareils iPhone, iPad, Apple Watch et Android, les dispositifs Apple TV, HomePod et CarPlay, et les ordinateurs Mac et PC.



Les abonnés à Apple Music ont accès à un incroyable catalogue de chansons qu’ils peuvent écouter en continu ou télécharger pour une écoute hors ligne, le tout sans publicité. Ils peuvent créer leurs propres listes de lecture ou en découvrir de nouvelles personnalisées par Apple Music, combinées avec leur bibliothèque personnelle complète, et partager de la musique avec leurs amis. De plus, les abonnés peuvent obtenir des recommandations quotidiennes en fonction de la musique qu’ils adorent, écouter des stations de radio de tous les genres et visionner des vidéoclips exclusifs. Apple Music comprend également trois stations de radio mondiales diffusées en direct, Apple Music 1 (anciennement Beats 1), ainsi que Apple Music Hits et Apple Music Country, qui ont récemment été lancées.

« Nous cherchons constamment des façons d’offrir plus de valeur à nos clients, et cette offre exclusive d’Apple Music aux clients abonnés à un forfait Infini de Rogers en est un autre exemple, a affirmé Brent Johnston, président, Sans‑fil, Rogers Communications. Les forfaits Infini de Rogers permettent à nos clients de profiter pleinement de leurs services sans-fil. Grâce à cette offre de six mois proposée avec certains forfaits Infini, les clients peuvent profiter de plus de 60 millions de chansons, de listes d’écoute bien pensées et plus encore, avec des données illimitées sans dépassement de données. »

L’offre exclusive de Rogers sera proposée aux nouveaux clients et aux clients actuels d’Apple Music abonnés à certains forfaits Infini de Rogers qui utilisent un appareil iPhone ou Android. Une fois l’abonnement activé, les clients auront un accès complet à Apple Music et pourront soit écouter en continu leurs chansons préférées au moyen d’un réseau cellulaire ou WiFi, soit les télécharger pour une lecture hors ligne. Pour des raisons de commodité, les clients peuvent se prévaloir de l’offre et gérer leur abonnement directement sur leur appareil au moyen de l’appli MonRogers. Les frais du service Apple Music seront directement portés à leur facture Rogers après la fin de la période de six mois gratuits.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des initiatives prises par Rogers afin d’offrir une meilleure expérience client et d’accroître la valeur et l’abordabilité des services sans-fil pour les Canadiens. Ces initiatives comprennent notamment le lancement du service Pro chez vous de Rogers, qui amène le magasin chez le client le jour même, les forfaits de données illimitées Infini de Rogers, qui comprennent 10 Go de données à vitesse maximale (vitesse réduite ensuite) sans frais d’utilisation excédentaire, et l’expansion récente des options de financement, qui englobent maintenant les accessoires comme les écouteurs, les haut-parleurs intelligents, les montres intelligentes et plus encore.

Plus tôt cette année, Rogers a amorcé le déploiement du premier réseau 5G au pays aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal. Ce mois-ci, l’entreprise a annoncé avoir étendu son réseau 5G à plus de 50 nouvelles villes et que ce réseau atteindra plus de 60 marchés d’ici la fin de l’année. Grâce à cet ajout, le premier réseau 5G au pays de Rogers est maintenant le plus vaste. Récemment, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut , chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang pour la qualité de son réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario. Grâce aux forfaits de données Infini de Rogers et à son réseau primé, les clients peuvent profiter d’une expérience de lecture en continu fluide avec Apple Music, sans avoir à se soucier d’avoir à payer des frais d’utilisation excédentaire.

Pour en savoir plus sur la façon de s’abonner à Apple Music au moyen de Rogers et obtenir plus de renseignements, les clients peuvent consulter rogers.com/mobility/apple-music .

