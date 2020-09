La puissante berline intermédiaire, équipée d’une traction intégrale de série, sera mise en vente au Canada dès cet automne.

Quatre versions de la K5 seront proposées au Canada : commençant par la LX, la EX et la GT-line, qui seront toutes munies d’une traction intégrale de série.

La version GT sera disponible peu après pour les amoureux de la performance. Son moteur, secondé par une transmission à double embrayage, générera une puissance de 290 chevaux.

La K5 arbore le design audacieux bien connu de Kia et sera dotée de nouvelles caractéristiques de sécurité, de nouvelles technologies et de moteurs à turbocompresseurs.

Bien équipée à partir de seulement 29 995 $ (excluant les frais de livraison et de destination)

TORONTO, 02 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La K5 est née de la passion de Kia qui cherche sans relâche à créer une expérience exceptionnelle et ainsi surprendre ses conducteurs à chaque instant. Les Canadiens découvriront l’envergure de cette mission dès que la K5 débarquera au pays, en octobre 2020. D’abord offert en versions LX, EX et GT-Line avec traction intégrale de série, la gamme s’étoffera d’un modèle encore plus performant cet hiver, avec l’arrivée de la puissante GT, propulsée par un moteur de 290 chevaux.

Une berline intermédiaire performante qui bouscule les traditions, la K5 est l’incarnation même de la transformation de la prochaine génération des véhicules Kia, caractérisés par un design saisissant, un renouveau constant, une imagination permanente et une audace sans limites. Fidèle aux racines de sa marque, Kia adopte une nouvelle nomenclature avec le nom « K5 », un hommage au nom donné par son pays d’origine, la Corée du Sud.

« Avec la nouvelle K5, Kia a relevé la barre de la performance et du design, » affirme M. Elisa El-Achhab, le directeur et chef de l’exploitation de Kia Canada. « La K5 tient ses promesses à tous les niveaux, du design exceptionnel aux performances de conduite, en passant par les dernières technologies et caractéristiques de sécurité. C’est exactement ce que recherchent les conducteurs canadiens. »

Un nouveau design audacieux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

L’incontournable « museau de tigre » de Kia reste la pièce maîtresse de l’avant de la K5, créant une calandre longue et fine, dotée de mailles à effet « peau de requin » ou « riblet » qui se prolonge jusqu’aux phares avant. Des feux de jour à DEL au design original en zigzag, baptisés « Heartbeat », soulignent élégamment la calandre. La silhouette surbaissée de style « fastback » de la K5 se prolonge d’un seul jet jusqu’à l’arrière, soulignée par une ligne chromée partant du milieu du côté du toit et entourant la lunette arrière. Le pare-chocs avant tridimensionnel donne l’impression que la K5 flotte littéralement sur la route, tandis que le capot long et musclé accentue les porte-à-faux avant très courts.

L’intérieur de la K5 est tout aussi bien pensé et élégant. L’habitacle spacieux arbore des lignes horizontales larges et nettes, agréables au regard et dotées de nombreux détails fonctionnels. L’écran s’étend jusqu’au tableau de bord, créant un agencement tridimensionnel futuriste centré sur le conducteur. Un chargeur sans fil vertical très original débarrasse judicieusement l’intérieur du désordre des cordons. Les conducteurs peuvent d’ailleurs personnaliser leur intérieur pour le rendre plus sportif, en optant pour une sellerie en cuir noir, des garnitures métallisées chromées et simili-bois, un volant sport aplati sur la partie inférieure et un toit ouvrant panoramique.

La structure de base

La K5 est littéralement basée sur la plateforme « N3 », une plateforme troisième génération perfectionnée créée pour assurer la sécurité en cas de collision, réduire le poids du véhicule et optimiser les performances de conduite. Cette plateforme servira de fondement à tous les futurs modèles de Kia. Elle permet de créer des habitacles plus spacieux, d’optimiser la géométrie de la suspension pour la conduite sportive et d’améliorer l’insonorisation de l’habitacle. Grâce à la plateforme « N3 », la K5 est plus longue, plus large et plus basse que son prédécesseur, lui donnant un profil surbaissé.

Voici les dimensions extérieures de la K5 :

Longueur : 4 905 mm (193,1 pouces)

Largeur : 1 860 mm (73,2 pouces)

Hauteur : 1 445 mm (56,9 pouces)

Empattement : 2 850 mm (112,2 pouces)

Turbocompresseur, adhérence et technologie de pointe

La gamme des K5 (LX, EX et GT-Line) est disponible avec un moteur GDI de 1,6 litre à quatre cylindres générant une puissance de 180 chevaux et un couple de 195 lb-pi. Le tout est géré par une boîte automatique à huit vitesses nouvellement créée. Les ingénieurs de Kia ont même recréé une transmission optionnelle à double embrayage à huile à huit vitesses. Assurant des changements de vitesse rapides et précis, cette transmission contribue à faire de la K5 une véritable berline de sport. Il existe également un autre groupe motopropulseur qui, lui. Le moteur suralimenté à 4 cylindres de 2,5 litres allie une injection directe et une injection multipoint et génère une puissance de 290 cheveux et un couple de 311 lb-pi. Il est allié à la nouvelle transmission à double embrayage à huile à huit vitesses.

Maximisant l’adhérence par tous les temps, la traction intégrale de la Kia K5 contrôle activement la répartition de la puissance pendant la conduite, veillant à la fois sur votre tranquillité d’esprit et sur votre sécurité.

Le moteur est doté d’une technologie baptisée CVVD (durée des soupapes à variation continue). Cette technologie maximise les performances et améliore l’économie de carburant, grâce à un contrôle indépendant de la durée d’activation des soupapes.

L’habitacle moderne de la K5 ne se contente pas d’être agréable pour les yeux. Il intègre des technologies intelligentes et avant-gardistes qui réduisent le stress du conducteur. L’intégration sans fil élimine l’utilisation de câbles et garde l’intérieur bien rangé, tout en permettant au conducteur de se concentrer sur la route. L’intérieur inclut également :

Un écran couleur haute résolution de 8 ou 10,25 pouces i L’écran peut être divisé en 2 et la radio satellite est disponible L’écran optionnel de 10,25 po inclut un navigateur sur serveur indiquant les données de circulation en temps réel et incluant une interface graphique plus intuitive, une connectivité sans fil Bluetooth ii multiple et le système UVO avec les profils des utilisateurs connectés

Une première pour Kia, les systèmes Apple CarPlay iii et Android Auto iv sont maintenant sans fil, permettant aux conducteurs de se connecter et de recharger leurs appareils sans les brancher (pour les véhicules dotés d’écrans de 8 pouces uniquement)

et Android Auto sont maintenant sans fil, permettant aux conducteurs de se connecter et de recharger leurs appareils sans les brancher (pour les véhicules dotés d’écrans de 8 pouces uniquement) Une chaîne audio haut de gamme avec 12 haut-parleurs Bosev performants est également disponible

Les systèmes perfectionnés d’aide à la conduite (ADAS)vi sont encore plus nombreux, avec des caractéristiques telles que :

L’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) dans les carrefours (FCA-JT) optionnelle qui aide le conducteur à freiner dans certaines situations où le véhicule essaie de tourner à gauche alors qu’un autre véhicule approche en contresens, dans le but de tenter d’éviter une collision ou d’en limiter la gravité. Il s’agit de la dernière avancée de Kia en matière de technologie de sécurité.

L’alerte de collision frontale (FCW) de série, conçue pour détecter un véhicule devant et, dans certaines situations, émettre un avertissement pour alerter le conducteur d’un risque de collision avant.

L’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) de série qui complète la FCW en aidant le conducteur à freiner dans certaines situations où un véhicule ou un objet est détecté à l’avant, dans le but de tenter d’éviter une collision ou d’en limiter la gravité.

L’assistance d’évitement de collision dans les angles morts (BCA) de série détecte les véhicules dans les angles morts et avertit le conducteur à l’aide d’une alarme visuelle et sonore, tout en freinant pour éviter la collision.

L’alerte de perte d’attention du conducteur (DAW) vii de série qui détecte une conduite distraite et émet une alerte sonore et visuelle pour avertir le conducteur.

de série qui détecte une conduite distraite et émet une alerte sonore et visuelle pour avertir le conducteur. L’assistance de suivi de voie (LFA) de série qui détecte le marquage au sol et agit sur le volant pour garder le véhicule au milieu de la voie.

Prix

Voici les PDSF des toutes nouvelles Kia K5 2021 (excluant les frais de livraison et de destination) :

Kia K5 2021 LX traction intégrale à 29 595 $

Kia K5 2021 EX traction intégrale à 32 595 $

Kia K5 2021 GT-Line traction intégrale à 35 995 $

Kia K5 2021 GT à 39 995 $

À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et le nouveau Seltos. Pour en savoir plus, visitez kia.ca/k5 ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Agathe Maillard

Strategic Objectives

T: 647-898-7488

E: agathe.maillard@strategicobjectives.com

Frederic Tremblay

Directeur relations publiques et communications – Région de l’est

Kia Canada Inc.

T: 438-342-6679

E: ftremblay@kia.ca

i Des distractions pendant la conduite peuvent entraîner une perte de maîtrise de votre véhicule. N’utilisez jamais un appareil ou un dispositif qui pourrait vous distraire de la conduite sécuritaire de votre véhicule.

ii Le mot, la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG Inc., et toute utilisation de ces marques par Kia est dûment autorisée. Pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth® de votre véhicule, vous devez posséder un appareil doté de la technologie Bluetooth®.

iii Apple CarPlayMC est une marque de commerce d’Apple Inc. Son utilisation exige un appareil Apple compatible, vendu séparément. Apple CarPlayMC fonctionne à l’aide du service de données cellulaires de votre téléphone intelligent. Des frais de forfait s’appliquent.

iv L’interface de l’utilisateur du véhicule est un produit Google et les modalités et règles de confidentialité de ce produit s’appliquent. Son utilisation exige le téléchargement de l’application Android Auto sur Google Play et l’utilisation d’un téléphone intelligent Android doté d’AndroidMC 5.0 Lollipop ou plus récent. Des frais de forfait s’appliquent. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.

v Bose est une marque de commerce déposée de Bose Corporation

vi Ces caractéristiques ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec une grande prudence.

vii L’alerte de perte d’attention du conducteur ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter toutes les situations de fatigue ni tous les cas de conduite distraite. Ne pas se concentrer sur les conditions routières et la conduite peut entraîner une perte de maîtrise de votre véhicule. Conduisez toujours avec une grande prudence.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f857e926-0bd2-4d52-a0eb-11d1d2ead06c