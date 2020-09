L’entente est conditionnelle à l’acquisition réussie de Cogeco par Altice USA



TORONTO, 02 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (« Rogers ») a confirmé aujourd’hui son entente avec Altice USA, Inc. (« Altice USA ») (NYSE : ATUS) pour lui acheter tous les actifs canadiens de Cogeco Inc. (« CGO ») et de Cogeco Communications Inc. (« CCA », conjointement avec CGO, « Cogeco ») pour un prix d’achat net d’environ 4,9 milliards de dollars. La transaction est conditionnelle à la conclusion de la transaction d’Altice USA conformément aux modalités annoncées publiquement aujourd’hui.

En tant qu’actionnaire principal à long terme de Cogeco, Rogers est favorable à la création de valeur pour tous les actionnaires grâce à la prime importante de l’offre d’Altice USA. Rogers détient actuellement 41 % des actions avec droit de vote subalterne en circulation de CGO (« AVS de CGO ») et 33 % des actions avec droit de vote subalterne en circulation de CCA (« AVS de CCA »).

Selon les modalités de l’offre entièrement en espèces d’Altice USA pour l’achat de toutes les actions en circulation de CGO et de CCA, les prix et primes de l’offre sont les suivants :

800 millions de dollars canadiens versés à M. Louis Audet, président exécutif du conseil d’administration de Cogeco, et à des membres de la famille Audet pour leurs participations dans les capitaux propres, ce qui comprend 100 % des actions avec droit de vote multiple de CGO (« AVM de CGO ») et environ 0,9 % du total des AVS de CGO en circulation.





106,53 dollars canadiens par action pour les AVS de CGO restantes et 134,22 dollars canadiens par action pour chaque AVS de CCA, ce qui représente une prime importante de 30 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur un mois (août 2020) de chaque action à la Bourse de Toronto (les prix représentent également une prime de 36 % pour les AVS de CGO et de 37 % pour les AVS de CCA par rapport aux prix de clôture du 31 août 2020, respectivement).

Selon les modalités de l’entente avec Altice USA, Rogers aura le droit de recevoir la prime offerte par Altice USA à tous les détenteurs d’actions avec droit de vote subalterne. Par conséquent, la contrepartie à payer par Rogers pour les actifs canadiens de Cogeco correspond à un prix brut de 5,5 milliards de dollars, moins la prime sur les actions actuellement détenues par Rogers de 0,6 milliard de dollars, moins la valeur actuelle des actions détenues par Rogers de 1,5 milliard de dollars, pour une contrepartie nette en espèces de 3,4 milliards de dollars.

Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications, a déclaré : « Sous la gestion de M. Audet, de la famille Audet et des 4 500 membres de l’équipe Cogeco, Cogeco a bâti une entreprise emblématique au Canada et aux États-Unis. Cette offre importante reflète les réalisations incroyables de la famille Audet et des employés de Cogeco. Rogers est heureuse à l’idée d’étendre sa gamme de technologies et de produits de pointe à 1,8 million de foyers et d’entreprises additionnels. »

Anthony Staffieri, chef de la direction des Finances, Rogers Communications, a déclaré : « Rogers soutient pleinement la valeur créée pour tous les actionnaires par l’offre d’Altice USA. De plus, le prix de la transaction à payer par Rogers, montant net de la valeur des actions de CCA et de CGO que nous détenons actuellement, sera entièrement financé en utilisant les liquidités disponibles existantes. Nous ne prévoyons pas avoir besoin d’émettre des actions à la suite de cette transaction et notre dividende actuel de 2,00 $ par action est maintenu. »

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (dans leur ensemble, les « renseignements prospectifs »), et des hypothèses concernant, notamment, l’offre d’Altice USA, notre entente avec Altice USA et notre intention d’acheter les actifs canadiens de CCA conditionnellement à la conclusion de la transaction d’Altice USA, nos activités, nos activités opérationnelles ainsi que notre performance et notre situation financières. Les renseignements prospectifs incluent habituellement des termes comme « prévoir », « supposer », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « projeter », « objectifs », « perspectives », « cibles » et d’autres expressions semblables et l’utilisation du futur et du conditionnel, mais tous ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions.

Les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs en raison des risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et qui comprennent, sans toutefois s’y limiter : l’incertitude quant à savoir si les transactions décrites dans le présent communiqué de presse seront soutenues par les conseils d’administration de CGO et de CCA et leurs actionnaires respectifs; la capacité des parties à négocier avec succès des ententes définitives concernant les transactions décrites dans le présent communiqué de presse et à les mener à bien; les conditions économiques, géopolitiques et autres affectant l’activité commerciale; l’intégration des acquisitions; et l’émergence de nouvelles occasions d’affaires. Ces facteurs peuvent également avoir une incidence sur nos objectifs, nos stratégies et nos intentions. Un grand nombre de ces facteurs est indépendant de notre volonté ou de nos attentes ou connaissances actuelles. Si ces risques, incertitudes ou autres facteurs se concrétisaient, si les objectifs, stratégies ou intentions actuels de la Société changeaient ou si les autres facteurs ou hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs se révélaient incorrects, les résultats réels et nos plans pourraient différer considérablement des prévisions courantes.

Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence à l’égard des énoncés prospectifs et il serait déraisonnable de leur part de se fier indûment à ces énoncés en croyant qu’ils leur confèrent quelque droit établi que ce soit en ce qui concerne nos résultats ou plans futurs. La Société n’est nullement tenue (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant des renseignements prospectifs et les facteurs ou hypothèses sous-jacents à ces énoncés, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. Toute l’information prospective contenue dans ce communiqué est assujettie à cette mise en garde. Pour une analyse détaillée des risques, des incertitudes et du contexte liés aux activités de la Société, il y a lieu de revoir attentivement les rubriques « Réglementation de notre secteur » et « Gouvernance et gestion des risques » de notre rapport de gestion annuel de 2019, ainsi que les divers documents que nous avons déposés auprès des autorités de réglementation canadiennes et américaines, disponibles respectivement sur les sites web sedar.com et sec.gov.

À propos de Rogers :

Rogers est une société canadienne diversifiée, chef de file dans l’industrie des communications et des médias. Rogers est le plus important fournisseur de services sans-fil pour la transmission de voix et de données au Canada, et l’un des plus importants fournisseurs canadiens de services de télévision par câble, d’Internet haute vitesse et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises. Par l’intermédiaire de Rogers Sports & Média, elle est active dans l’industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du téléachat et de l’achat en ligne, ainsi que des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Pour plus d’informations :