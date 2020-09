MONTRÉAL, 02 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, la rentrée est unique, mais celle-ci le sera encore plus. Plus que jamais, le vélo est LE moyen pour se déplacer puisqu’il permet de respecter une distance sécuritaire des autres, tout en nous gardant actifs, en santé et autonomes. Pour s'adapter et tirer profit de cette nouvelle réalité, Vélo Québec lance aujourd’hui la campagne de sensibilisation numérique intitulée « Devenez cyclo toute », pour encourager la pratique du vélo au quotidien.



Cette campagne, rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le cadre du Programme d’aide financière Kino-Québec, propose autant aux travailleurs qu’aux étudiants âgés entre 16 et 35 ans, de devenir cyclocafé, cycloboulot, cyclocampus, cycloemplettes, cycloapéro, bref, cyclotoute!

Vélo Québec invite les institutions et organisations à diffuser la campagne sur leurs plateformes ainsi qu’à partager les différents contenus pratico-pratiques afin de mobiliser leur communauté. La boîte à outils contient :

Mythes et bicyclettes

Six capsules de 30 secondes abordant de façon humoristique les mythes et réalités reliés aux déplacements à vélo comme moyen de transport.





Six capsules de 30 secondes abordant de façon humoristique les mythes et réalités reliés aux déplacements à vélo comme moyen de transport. Cyclo bannières

Déclinaison de différentes bannières en format statique et GIF, en fonction de la clientèle à joindre et de la plateforme utilisée.





Déclinaison de différentes bannières en format statique et GIF, en fonction de la clientèle à joindre et de la plateforme utilisée. Cyclo astuces

Quatre capsules de 1 minute présentant des astuces pratico-pratiques pour gagner en autonomie, notamment en cas de pépin mécanique.





Quatre capsules de 1 minute présentant des astuces pratico-pratiques pour gagner en autonomie, notamment en cas de pépin mécanique. Activités personnalisées

Conférence virtuelle et kiosque mécanique offerts par Vélo Québec pour encourager l'utilisation du vélo comme moyen de transport.

Au cours des prochaines semaines, joignez votre voix à la nôtre pour encourager tous les Québécois.es à opter pour le vélo dans leurs déplacements au quotidien et à devenir… cyclotoute!

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Information

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse et marketing

Vélo Québec

514-942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc4eb87e-d79a-40ad-853e-df1941e415e0/fr