September 02, 2020 11:40 ET

September 02, 2020 11:40 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 septembre 2020 à 16 h 30

Compagnie Lebon : nominations et renouvellement de gouvernance

Pascal Paluel-Marmont prochain président du conseil d’administration

Recrutement en cours de finalisation d’une nouvelle direction générale

Delphine Jaouen directrice générale de la filiale hôtelière Esprit de France

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Lebon a adopté le 2 septembre 2020 la composition d’une nouvelle gouvernance marquée par l’implication renforcée de la famille fondatrice et le recrutement de nouveaux talents.

La présidence de Compagnie Lebon sera assurée par Pascal Paluel-Marmont. Il remplacera Bertrand Leclercq, président depuis 2017, que le Conseil d’administration et la famille actionnaire majoritaire ont vivement remercié pour sa riche contribution à la vie et aux succès de la société. Bertrand Leclercq continuera d’oeuvrer auprès du Conseil en tant que censeur, après avoir aidé la famille actionnaire majoritaire dans sa transition générationnelle.

Pascal Paluel-Marmont a présidé France Participations et CETIG, holdings familiales de contrôle de la Compagnie Lebon, de 2017 à 2020. Il est l’un des représentants de la famille fondatrice au CA de la Compagnie Lebon depuis 2007.

La nomination de la nouvelle direction générale de Compagnie Lebon sera annoncée prochainement, en remplacement de Philippe Depoux qui a souhaité s’engager dans un nouveau projet professionnel. La Direction Générale de transition sera assurée à compter du 7 septembre 2020 par Pascal Paluel-Marmont. Bertrand Leclercq restera Président de la Compagnie jusqu’à la prise de poste de la nouvelle direction générale. Le process de recrutement est en cours de finalisation.

La direction générale d’Esprit de France, filiale hôtelière de la Compagnie Lebon, est assurée depuis le 1er septembre 2020 par Delphine Jaouen, en remplacement de Xavier Dupain, que le Conseil d’administration remercie pour son engagement de longue date au sein de la direction d’Esprit de France.



Delphine Jaouen compte près de vingt ans d’expertise dans la finance hôtelière. Elle a débuté sa carrière chez KPMG, puis a rejoint ACCOR où elle a travaillé plus de 10 ans, en tant que Manager de l’Audit interne du groupe, puis au poste de Senior Project Manager M&A & Real Estate. En 2012, elle a rejoint Louvre Hotels Group en tant que Directrice de l’Asset Management pour mettre en oeuvre la stratégie immobilière du groupe, avant de devenir en 2015 Directrice de l’Asset Management et des Investissements.

Citations

Pascal Paluel-Marmont déclare : « La nouvelle gouvernance marque la volonté de notre famille fondatrice de s’impliquer plus activement dans la Compagnie Lebon et de renforcer ses métiers grâce au recrutement de nouveaux talents. Comme elle le fait depuis 1847, notre famille entend ainsi donner à la Compagnie les moyens d’assurer son développement, dans un environnement marqué par les conséquences de la crise sanitaire. Dans ce contexte économique complexe, la Compagnie Lebon se dote ainsi des moyens de déployer agilité et performance au service d’une stratégie de croissance à long terme ».

Bertrand Leclercq déclare : « Je tiens à remercier Philippe Depoux au nom du Conseil d’Administration pour ces trois années à la direction opérationnelle de la société et je lui adresse mes vœux de réussite pour sa nouvelle aventure professionnelle. La Compagnie Lebon est aujourd’hui en ordre de marche pour s’adapter à l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 et préparer une nouvelle phase de développement».

Philippe Depoux déclare : « Au cours de mes trois années à la direction générale, j’ai pu apprécier les grandes qualités et la motivation des équipes de la Compagnie Lebon. J’ai été fier de partager avec elles les succès obtenus durant cette période, sous l’impulsion d’un actionnariat familial fortement engagé. Je ne doute pas que la société poursuivra le développement de ses différents métiers avec le sérieux et le professionnalisme qui la caractérisent ».

Delphine Jaouen déclare : « Je suis honorée et enthousiaste de m’inscrire dans le projet de la famille fondatrice afin de participer au développement d’Esprit de France. Avec les équipes, qui ont fait la preuve de leur engagement et de leur compétence, nous allons préparer le rebond de cette magnifique entreprise après le choc de la Covid-19 et lui donner une nouvelle dynamique conforme à ses potentialités ».

CV

Pascal Paluel-Marmont , 7 ème génération de la famille actionnaire majoritaire, 37 ans, est diplômé de Sciences-Po Paris, HEC, Maitrise de Droit des Affaires (Sorbonne), et a étudié à Duke University (Caroline du Nord). Il est administrateur de la Compagnie Lebon et Cétig depuis 2007, et a été Président de Cétig et France Participations de 2017 à 2020.



, 7 génération de la famille actionnaire majoritaire, 37 ans, est diplômé de Sciences-Po Paris, HEC, Maitrise de Droit des Affaires (Sorbonne), et a étudié à Duke University (Caroline du Nord). Il est administrateur de la Compagnie Lebon et Cétig depuis 2007, et a été Président de Cétig et France Participations de 2017 à 2020. Delphine Jaouen est diplomée de l’Ecole de Management de Normandie, et diplômée Expert Comptable. Elle a réalisé sa carrière hôtelière chez Accor (10 ans) et Société du Louvre (8 ans) en tant que Directrice de l’Asset Management et des investissements.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Publication des résultats semestriels du 30 juin 2020 : 23 Septembre 2020 après fermeture de la bourse

Réunion de présentation des résultats semestriels 2020 : 24 septembre 2020

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

ANR au 31/12/2019 : 241,5 M€ - RNPG 2019 : 8 M€ - Effectifs : 630 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Contact Compgnie Lebon :

Séverine Quoniam – Tél : 01 44 29 98 00 – contact@compagnielebon.fr

Contact médias :

Karima Doukkali & Aurélie Vinzent - Shadowcommunication

karimadoukkali@shadowcommunication.fr & aurelievinzent@shadowcommunication.fr

07 77 36 64 10 & 06 58 66 80 49

Pièce jointe