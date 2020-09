Louvain-la-Neuve, Belgique, 2 septembre 2020, 17.40

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), suite à une notification reçue le 2 septembre 2020.

Dans sa notification, Norges Bank annonce que, suite à une cession d’actions IBA avec droit de vote et une acquisition d’instruments financiers assimilés, sa participation totale dans IBA SA a diminué et sa participation en actions IBA avec droit de vote a franchi à la baisse le seuil de 3%. Cependant, le pourcentage de droit de vote a été arrondi à 3%. Sa valeur réelle est de 2.999%

En détail, au 24 août 2020, Norges Bank détenait (A) 1.147.133 actions IBA avec droits de vote (versus 1.409.069 actions dans sa déclaration précédente), soit 3,00% du total des actions émises par IBA (38.254.807) (versus 3,70% dans sa déclaration précédente) ainsi que (B) 22.337 instruments financiers assimilés (versus 0 dans sa déclaration précédente) représentant 0,06% du total des actions émises par IBA (38.254.807) (versus 0% dans sa déclaration précédente).

Contenu de la notification

·Motif de la notification: Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés

·Personne(s) tenue(s) à la notification: Norges Bank

·Date du dépassement du seuil: 24/08/2020

·Seuil franchi (en %): 3%

·Dénominateur: 38 254 807

·Détails de la notification: (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Norges Bank 1.409.069 1.147.133 3,00% TOTAL 1.147.133 0 3,00% 0,00% B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d'instruments financiers assimilés Type d'instrument financier Date d'échéance Date ultime d'exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument % droits de vote Règlement Norges Bank Titres prêtés À tout moment 22.337 0,06% physique TOTAL 22.337 0,06% TOTAL (A & B) # de droits de vote % de droits de vote 1.169.470 3,06%

·Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :

Norges Bank est la banque centrale de Norvège. Dans le cadre de ses activités de banque centrale, elle gère les réserves de change de la Norvège et est responsable pour la gestion du fond gouvernemental global de pension norvégien (GPFG). La responsabilité officielle de la gestion du GPFG appartient au Ministère des Finances mais est déléguée à Norges Bank. Tous les investissements sont exécutés par Norges Bank agissant comme bénéficiaire officiel et tous les avoirs sont enregistrés au nom de Norges Bank.

·Information additionnelle

Le pourcentage de droit de vote après la transaction reprise en section 10A est arrondie à 3%. Sa valeur réelle est de 2.999%

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Elodie Jaumain

Paralegal

+32 10 203 180

legal@iba-group.com

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

