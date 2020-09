ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Bernin (Grenoble), France, le 2 septembre 2020 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, rappelle que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 23 septembre 2020, à 9h30, heure de Paris, au Cloud Business Center, 10 bis rue du Quatre Septembre, 75002 Paris - France.

L’avis de réunion prévu à l’article R. 225-73 du Code de commerce, comportant le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 août 2020 et est accessible sur le site internet de la Société ( www.soitec.com ), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2020 - AGOE 23 septembre 2020.

Les informations et documents visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été publiés sur le site internet de la Société ( www.soitec.com ), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2020 - AGOE 23 septembre 2020, dans le délai légal d’au moins 21 jours avant l’Assemblée.

Les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, ainsi que le document unique de vote par correspondance ou par procuration, sont disponibles auprès de la Société et de son mandataire, CACEIS Corporate Trust.

Les actionnaires peuvent se procurer ces documents par simple demande adressée au plus tard 5 jours avant la date de l’Assemblée Générale :

par courrier postal adressé au siège social de la Société à l’attention de la Direction Juridique,

ou par email envoyé à shareholders-gm@soitec.com ;

; ou par courrier postal envoyé à CACEIS Corporate Trust (à l’adresse suivante : Service Assemblées – 14 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux – France).

Tout actionnaire peut également prendre connaissance de ces documents au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée Générale.

Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec et Smart Cut sont deux marques déposées de Soitec.

Pour toute information, merci de contacter :

Relations investisseurs : Contacts presse :

Steve Babureck Isabelle Laurent

+33 (0)6 16 38 56 27 +33 (0)1 53 32 61 51

+65 9231 9735 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

steve.babureck@soitec.com

Fabrice Baron

+33(0)1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

