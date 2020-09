Sword poursuit sa politique de croissance



Versement d’un acompte sur dividende de 2,40 € décidé par le Conseil d’Administration



Résultats du 1er semestre 2020

Confirmation de la performance enregistrée au 1er semestre. La croissance perdure malgré la crise sanitaire.

Cession des activités France

Le projet de cession des activités Services françaises sera entériné d’ici fin septembre.

Dividende

La relutivité de cette opération de cession a conduit le Conseil d’Administration à verser un acompte sur dividende de 2,40 € par action. Paiement programmé pour le 14 septembre.

Résultats du 3ème trimestre 2020

À fin août, la tendance de chiffre d’affaires du troisième trimestre reste très favorable.

Prise de participation

Sword est en négociation pour une prise de participation chez l’un de ses sous-traitants espagnols, Lemonade Software Development.

Lemonade est une société de développement de logiciels qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. Lemonade opère en Espagne, en Belgique et en Argentine.

Cette opération ne changera pas de manière significative le périmètre de Sword mais apportera de nouvelles compétences dans le domaine des douanes et de l’éducation au sein de l’Union Européenne.

Signatures

2 nouvelles signatures avec l’Union Européenne :

- Nouveau contrat de 28 M€ conclu avec la Cour de justice de l’Union Européenne.

Sword Technologies S.A., filiale de Sword Group, a signé, en tant que membre du consortium MELIUS, un contrat-cadre pour l’exploitation et le support utilisateur de tous les systèmes informatiques de la Cour de justice de l’Union Européenne.

- Prolongation d’un contrat de 32 M€ avec le Parlement Européen. Tipik SA, filiale de Sword Group, a renouvelé, en tant que membre du consortium CronoComm, un contrat cadre visant à concevoir et produire des contenus et des publications pour les services internes et le public du Parlement Européen.

Augmentation du backlog de 22 M€ suite à ces signatures.

Réunion

Plus d’informations le 8 septembre à 10 h (CET) lors de la réunion financière virtuelle du 1er semestre 2020 INSCRIPTION



A propos de Sword Group



Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser vos processus et de valoriser vos données.



Pièce jointe