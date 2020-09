Kia Canada établi un nouveau record en vendant 8 780 unités en août, dépassant ainsi son meilleur mois enregistré en juillet et ses ventes record de juin

Les véhicules les plus vendus en août et pour le troisième mois consécutif incluent les modèles Sorento, Seltos et Forte

L’ensemble des 8 780 unités vendues représente une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière

TORONTO, 02 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la seconde fois en 2020, Kia Canada annonce son meilleur mois de tous les temps avec 8 780 unités vendues. En juin, Kia Canada a marqué son histoire en enregistrant un nouveau record de ventes mensuelles. En juillet la compagnie a enregistré un record de ventes pour un mois de juillet et elle vient d’établir un autre record en août, incluant une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière. Ces records mois après mois témoignent véritablement de la notoriété accrue auprès des Canadiens de la gamme de véhicules de Kia Canada qui offrent une expérience de conduite exceptionnelle et des prix abordables.

En août, le Sorento a mené les ventes avec ses 1 820 unités au total, talonné par le Seltos et Forte et leurs 1 781 et 1 748 unités vendus. Il s’agit des trois modèles les plus vendus pour le troisième mois consécutif. « Le soutien constant des Canadiens envers la marque Kia Canada est vraiment stupéfiant », a affirmé M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation chez Kia Canada. « Nous nous efforçons à créer des produits qui se démarquent par leur qualité, leur design et leur technologie, dont le Seltos qui en est l’exemple le plus récent et qui consolide sa position de premier plan au sein de notre gamme ».

Le mois d’août boucle la boucle d’un été formidable pour la marque automobile qui en plus de ses records de ventes, a également obtenu la première place de l’étude américaine sur la qualité initiale de J.D. Power pour la 6e année consécutive.

À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments, ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et ses nouveaux modèles comme Seltos et la K5. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

