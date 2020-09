Stahl a conclu avec succès l’amendement et l’extension de ses facilités de crédit actuelles

Wendel salue la réussite du processus d’amendement et d’extension de la maturité des facilités de crédit de Stahl, le leader mondial des traitements chimiques de spécialité et de revêtements de haute performance.

Cet amendement et cette extension permettent de prolonger les échéances de la facilité de crédit revolving (RCF) et du prêt à terme A (TLA) existants de décembre 2021 à septembre 2023 et celle du prêt à terme B (TLB) existant de juin 2022 à décembre 2023. En outre, les covenants financiers ont été temporairement assouplis jusqu’en septembre 2021. Cela permet également à Stahl de disposer de liquidités supplémentaires en rééchelonnant les échéances de remboursement de ses dettes amortissables. En contrepartie de ces améliorations, les marges ont été relevées de 50 points de base sur l'ensemble des tranches. Ainsi, le coût de la dette de Stahl se monte désormais à L+250 pdb et L+275 pdb sur les tranches A et B de ses prêts à terme.

Stahl s’est appuyée sur 15 partenaires bancaires, prêteurs depuis au moins 2016, pour garantir la réussite de cette opération.

Au 30 juin 2020, le ratio dette nette/EBITDA de Stahl était de 2,1x., tel que calculé dans sa documentation bancaire.





Wendel est un actionnaire majeur de Stahl avec 67,5 % du capital.

