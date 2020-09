Montrouge, France, le 2 septembre (22 h 30 CEST) 2020

DBV Technologies invitée à présenter lors de prochaines conférences Investisseurs

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui sa participation aux conférences investisseurs virtuelles suivantes en septembre :



Citi’s 15th Annual BioPharma Virtual Conference, September 9-10.

Le management de DBV participera à des réunions virtuelles d'investisseurs lors de la conférence.

Goldman Sachs 10th Annual Biotech Symposium, September 11.

Le management de DBV participera à des réunions virtuelles d'investisseurs lors de la conférence du 11 septembre 2020.

H. C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference, September 14-16.

Daniel Tassé, Directeur Général, participera à un fireside chat le mardi 15 septembre à 10 h 00 (heure de l'Est).

Morgan Stanley 18th Annual Global Healthcare Conference, September 14-18.

Daniel Tassé, Directeur Général, participera à un fireside chat le mercredi 16 septembre à 08 h 45 (heure de l'Est).

Une retransmission en direct de chacune des présentations faites à la H. C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference et à la Morgan Stanley 18th Annual Global Healthcare Conference seront disponibles dans la section Investisseurs et Presse du site internet de la société :

http://www.dbvtechnologies.com/en/investor-relations . Les présentations seront également disponibles sur le site internet de DBV Technologies dans les heures suivant la fin des évènements.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBVTechnologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut (DBV712). DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Contact Relations Investisseurs de DBV

Anne Pollak

DBV Technologies

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

