Persbericht

Gereglementeerde informatie – Voorkennis





3 september 2020, 07:00u, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat VGP Belgium NV (een 100% dochteronderneming van VGP NV en voorheen genaamd VGP MISV Comm.VA) met succes 929.153 bestaande aandelen in VGP (de ”Aandelen”) heeft geplaatst, wat overeenkomt met 4,51% van het uitstaande aandelenkapitaal van VGP, door middel van een versnelde private plaatsing (accelerated bookbuild) bij institutionele investeerders (de “Plaatsing”). De aandelen waren geplaatst aan een prijs van €117,50 per Aandeel, wat resulteert in €109,18 miljoen in bruto-opbrengst. De prijs vertegenwoordigt een korting van 4,16% ten opzichte van de laatst verhandelde prijs van de Aandelen op 2 september 2020 van €122,60.

VGP’s Chief Executive Officer, de heer Jan Van Geet, zei: "We zijn zeer verheugd met de succesvolle uitkomst van deze plaatsing. Mede dankzij sterke vraag van onze institutionele langetermijnaandeelhouders was de transactie bijna drie keer overtekend tegen de plaatsingsprijs. We zijn bijzonder dankbaar voor de voortdurende steun en vertrouwen van de bestaande en verwelkomen onze nieuwe aandeelhouders.”

De netto-opbrengst van deze Plaatsing zal ontvangen worden door VGP Belgium NV en zal gebruikt worden door de Groep voor verdere financiering van lopende projecten in aanbouw, nieuwe voorverhuurde projecten alsook voor selectieve uitbreiding van de grondbank.

J.P. Morgan Securities plc en KBC Securities NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Plaatsing, met Belfius Bank NV/SA als Joint Bookrunner.

De betaling en levering van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 7 september 2020 (de ”Afsluitingsdatum”).

Elk van VGP en VGP Belgium NV is, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, overeengekomen dat zij gedurende een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, geen aandelen of enige in aandelen converteerbare effecten zal uitgeven, aanbieden of verkopen, of enige registratieverklaring in het kader van de Amerikaanse Securities Act of enig vergelijkbaar document zal indienen bij enige andere effectenregulator, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande.

