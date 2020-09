SAN ANTONIO, Texas, Sept. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führendes End-to-End-Unternehmen für Multicloud-Technologielösungen, ist von GitLab, der DevOps-Plattform, die als einzelne Anwendung bereitgestellt und von Millionen von Benutzern verwendet wird, ausgewählt worden, um die schnelle Anwendungsentwicklung in der Google Cloud voranzutreiben.

GitLab suchte nach besserem Service und Support und entschied sich, sein gehostetes Software-as-a-Service-Angebot GitLab.com auf die von Rackspace verwaltete Google Cloud-Plattform zu verlagern. Das Team von Rackspace Technology half GitLab bei der Migration auf Google Cloud, steigerte die Leistung, verbesserte die Sicherheit und führte GitLab auf einen erfolgreichen Migrationspfad zu Kubernetes. Durch diese Migration zu Kubernetes konnte GitLab die Bereitstellungsgeschwindigkeit auf Serviceebene um das 1,5-fache verbessern.

GitLab migriert derzeit seine GitLab.com-Workloads in der Produktionsphase auf Kubernetes, einschließlich mehrerer kritischer Dienste, um die Ausfallsicherheit zu verbessern und die Kosten für die Ausführung dieser Dienste zu senken. Darüber hinaus setzt GitLab nun viele andere Google Cloud-Plattform-Dienste ein, darunter BigQuery, Google PubSub, Cloud Functions, Cloud Run, Stackdriver Continuous Profiling und Cloud SQL.

„Durch den Einsatz der Google Cloud und die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology können wir unseren Kunden drei wesentliche Funktionen für die digitale Transformation anbieten“, so Brandon Jung, Vice President of Alliances bei GitLab. „Wir unterstützen Kunden bei der Entwicklung und schnellen Auslieferung ihrer Software. Google Cloud stellt sicher, dass ihr Code ausgeführt und skaliert wird sowie verfügbar bleibt. Rackspace Technology bietet die Support-Engine für die gesamte Plattform.“

Stanley Anderson, Senior Director und Global Lead von Rackspace Technology, Google Cloud Partnership and Solutions, sagte: „Angetrieben von Technologien von Intel® zielen GitLab und Google Cloud darauf ab, die Akzeptanzbarriere für Kunden zu verringern, die skalierbare, native Lösungen für die Cloud entwickeln möchten.“ Anderson fügt hinzu: „Rackspace Technology kann Unternehmen dabei helfen, diese digitale Transformation zu beschleunigen und mehr Wert aus der Google Cloud zu generieren. Es wird keinen Engpass geben, weil sie einen Partner wie Rackspace Technology haben, der bereit ist zu helfen.“

„Wir arbeiten mit Rackspace Technology zusammen, weil wir den größten Respekt dafür haben, wie das Unternehmen mit Kunden umgeht“, so Brandon Jung, Vice President of Alliances bei GitLab. „Die GitLab.com-Instanz ist die größte GitLab-Instanz der Welt und läuft mit hoher Leistung in der Google Cloud“, fährt er fort. „Rackspace Technology verfügt über das Know-how, um Kunden wie GitLab beim Erstellen, Verteilen und Patchen zu unterstützen, da das Unternehmen diese Dinge jeden Tag in großem Maßstab sehen kann.“

Rackspace Technology wurde wiederholt als Google Cloud-Partner des Jahres ausgezeichnet und verfügt über mehrere Spezialisierungen für die Google Cloud-Plattform. Rackspace Technology ist auch ein Intel-Partner, der an Google Cloud-Instanzen arbeitet, die mit Intel® Xeon®-Prozessoren der 2. Generation betrieben werden. Diese Auszeichnungen sowie die Anerkennung als Gartner Magic Quadrant Leader for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide 2020, sichern unseren Kunden das globale Know-how von Rackspace Technology.

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Die Intel Corporation, ein Google Cloud-Technologiepartner, ist als Marktführer und einer der weltweit bekanntesten Chiphersteller bekannt. Intel leistet jedoch noch viel mehr. Intel nutzt die Fähigkeiten der Cloud und die Allgegenwart des Internet der Dinge, um Branchen grundlegend neu zu definieren und globale Herausforderungen zu lösen.

