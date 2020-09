Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 Bonne résistance de l’activité malgré le contexte économique

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour son chiffre d’affaires combiné pour le 1er semestre 2020.

En K€, données combinées 1, non audités S1 2020 S1 2019 VAR. Media programmatique 1,6 1,6 stable Media direct 1,3 1,7 -22 % Echanges et autres produits 2 0,6 0,6 ns Chiffre d’affaires total 3,5 3,9 -9 %

Le 1er semestre a été marqué par la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 qui a pesé sur les activités du Groupe.

L’activité de Media Direct a ainsi enregistré l’arrêt ou le report de nombreuses campagnes, notamment dans les secteurs de la santé, du voyage et de la finance. La situation semble se stabiliser actuellement avec un retour des annonceurs enregistré ces dernières semaines.

Toutefois, l’activité Media programmatique a bien résisté, avec un chiffre d’affaires qui ressort stable sur la période. Le contexte de confinement a en revanche fortement bénéficié aux audiences des sites qui augmentent globalement sur la période d’environ +30 %. Dans cette période de crise, l’activité a également profité de la flexibilité offerte par l’outil de yield management qui permet d’adapter en temps réel chaque emplacement au prix du marché, que la demande évolue à la hausse comme à la baisse.

Au total, Planet Media enregistre au 1er semestre 2020 un chiffre d’affaires combiné de 3,5 M€, en repli de - 9 % par rapport au 1er semestre 2019. Le Groupe affiche ainsi une meilleure performance que le marché français de la publicité en ligne dont les activités comparables3 ont subi une baisse globale de - 12% au 1er semestre 2020 (Chiffres SRI - Juin 2020).

Transfert des actions PLANET MEDIA vers le compartiment public d’Euronext Growth

A compter du 9 septembre 2020, les actions PLANET MEDIA seront transférées du groupe de cotation EI (Placement Privé en continu) à E2 (Offre au Public cotation en continu) sur le marché Euronext Growth Paris.

A cette occasion, Pierre Coquard, Directeur Général de Planet Media déclare : « Je me réjouis de ce transfert vers le compartiment public d’Euronext Growth qui marque une nouvelle étape dans l’histoire boursière de Planet Media. Cela devrait nous permettre d’accroître sensiblement la liquidité du titre et renforcer notre visibilité en élargissant notre base potentielle d’actionnaires individuels. »

Prochaine publication : résultats du 1er semestre 2020, le 30 septembre 2020 (après clôture de bourse)

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.

1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Display, Natif, Vidéo Out-stream, OPS et Emailing





