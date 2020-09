September 04, 2020 02:53 ET

2020 m. rugsėjo 4 d.

AB „Ignitis grupė“

Pranešimas apie ketinimą paskelbti Registracijos dokumentą ir pranešimas apie potencialų ketinimą priimti sprendimą dėl pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. expected intention to float (EITF))

AB „Ignitis grupė“, pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione, praneša, kad šiandien ketina paskelbti registracijos dokumentą (toliau – Registracijos dokumentas), kuris buvo pateiktas Lietuvos bankui patvirtinti, ir, atsižvelgdama į rinkos sąlygas, svarsto dėl tolesnio galimo pasiruošimo pirminiam Bendrovės vertybinių popierių viešam siūlymui (angl. Initial Public Offering, toliau – IPO arba Siūlymas). Bendrovė svarsto galimybę kreiptis dėl Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) įtraukimo į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše ir dėl pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių Akcijas (toliau – Depozitoriumo pakvitavimai), įtraukimo į FCA oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono akcijų biržos pagrindiniame sąraše (toliau – Įtraukimas).





AB „Ignitis grupė“ apžvalga

„Ignitis grupė“ yra pirmaujanti energetikos grupė Baltijos regione, veikianti savo namų rinkose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje.

Grupė tapo regiono lydere pereinant prie žaliosios energetikos. 2015–2019 m. „Ignitis grupė“ išmetamo anglies dioksido kiekį sumažino 96 proc. 2013-2019 m. „Ignitis grupė“ sumažino grynąsias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 30 kartų, o 2019 m. bendrovė 98 % energijos pagamino iš atsinaujinančiųjų išteklių, savo portfelyje neturėdama anglies ar branduolinės energetikos gamybos įrenginių. Grupė yra įsipareigojusi iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų CO 2 dujų kiekį iki 2050 m.

dujų kiekį iki 2050 m. Grupė turi didelę, reguliuojamą ir ilgalaikių sutarčių pelno bazę, leidžiančią aiškiai matyti grąžą ir pinigų srautus, su patraukliomis augimo galimybes, ypač dėl jos žaliosios gamybos verslo.

Grupė suskirstyta į šiuos verslo sritis:





o Tinklai (70 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.):

„Ignitis grupė“ valdo didžiausią tinklų verslą Baltijos šalyse, kuris apima elektros ir dujų paskirstymo tinklus visoje Lietuvoje, bei turintį 1,8 mln. vartotojų. Šis verslas yra visiškai reguliuojamas ir teikia Grupei stabilias pajamas.

Žalioji gamyba (17 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): esamas ir statomas turtas, bendrai sudarantis 1,4 GW instaliuotąją galią, sudaro sąlygas tvariam ir pelningam augimui. Investicijos į žaliąją energetiką bus pagrindinis augimo šaltinis vidutinės trukmės laikotarpiu, su Grupės tikslu iki 2023 m. pasiekti 1,6-1,8 GW instaliuotosios galios apimtis, o iki 2030 m. – 4 GW.

Lanksčioji gamyba (8 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): patikimas ir lankstus energijos ir reguliuojamų paslaugų Lietuvos perdavimo tinklui tiekimas su 1,1 GW instaliuotosios galios energijos gamyba dujomis.

Sprendimai klientams (4 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): pagrindinis energijos tiekimo ir prekybos verslas, papildomai siūlantis naujoviškus energijos sprendimus gyventojams ir verslo klientams.





Grupė vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant ilgalaikį Lietuvos ir platesnio Baltijos regiono energetinį saugumą, o Lietuvos Vyriausybė yra pagrindinė ilgalaikė suinteresuotoji šalis.

Įgyta tvarios energetikos plėtros patirtis rodo, kad „Ignitis grupė“ yra tvirtai įsipareigojusi laikytis aukščiausio lygio aplinkosaugos, socialinių ir valdymo (toliau – ASV) principų. Grupei vadovauja stebėtojų taryba, kurią sudaro penki nepriklausomi nariai, įskaitant pirmininką, ir du nariai, atstovaujantys Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, kuri yra pagrindinė Bendrovės akcininkė.





Generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas sakė:

„Naudodamasi savo stipria reguliuojamo turto baze su užtikrinta ateities grąža, per pastaruosius kelerius metus „Ignitis grupė“ transformavosi į regione lyderiaujančią energetikos bendrovę. Ypatingai didžiuojuosi tuo, kad didžioji dalis mūsų pagaminamos energijos atkeliauja iš atsinaujinančių šaltinių.

Mūsų ambicija yra augti toliau, o iki 2023 m. instaliuotosios žaliosios gamybos pajėgumus siekiame išplėsti iki 1,6–1,8 GW, o iki 2030 m. – iki 4 GW. Šis augimas kartu su didėjančiu klientams skirtų sprendimų ir naujovių spektru – nuo unikalios nutolusių saulės elektrinių platformos iki išmaniųjų skaitiklių ir elektromobilių įkrovimo stotelių – rodo „Ignitis grupės“ pasiruošimą patenkinti regione auganti švarios energijos poreikį“.

Stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras sakė:

Grupė įkūnija sparčią Lietuvos, kuri nuo 2012 m. yra viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungos ekonomikų., modernizaciją, plėtrą ir ambicijas. Vos per kelerius metus Grupė tapo Lietuvos žaliosios energetikos lydere, besilaikančia aukščiausių tarptautinių standartų – nuo aplinkos apsaugos iki geriausių korporatyvinės valdysenos praktikų. Esu entuziastingai nusiteikęs dėl „Ignitis grupės“ ateities, kuri paremta aiškia augimo strategija keturiose pagrindinėse veiklos kryptyse.”

Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka sakė:

„Tai jaudinantis Lietuvos ekonomikos plėtros etapas. Potencialus Grupės IPO pagilintų ir pagerintų mūsų kapitalo rinkų likvidumą, pritraukdamas naujo kapitalo į dinamišką ekonomiką. Be to, tai užtikrintų investicijas, kurių reikia Lietuvos ir platesnio Baltijos regiono energetiniam saugumui ir anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslams per ateinančius dešimtmečius užtikrinti.”

Tikėtini svarstomo potencialaus Siūlymo svarbiausi aspektai

Jei Bendrovė tęs tolesnį pasiruošimą IPO, šiuo metu numatoma, kad jis galėtų turėti šiuos aspektus:

Bendrovės Akcijų įtraukimas į „Nasdaq Vilnius“ pagrindinį prekybos sąrašą ir Depozitoriumo pakvitavimų į FCA oficialų sąrašą bei prekybą Londono akcijų biržos pagrindinėje įtrauktų akcijų rinkoje;

Siūlymo metu būtų siūlomos tik naujai Bendrovės išleidžiamos akcijos;

Iš karto po Bendrovės Akcijų įtraukimo į prekybą, Bendrovė tikisi, kad laisvoje apyvartoje bus 25–33,33 proc. Bendrovės išleisto akcinio kapitalo (angl. free float). Lietuvos Respublika per Finansų ministeriją išliks kontroliuojančiu Bendrovės akcininku, kurio akcijų paketas sudarys ne mažiau kaip 66,67 proc. Bendrovės išleisto akcinio kapitalo;

Siūlymo metu bus galimybė akcijų įsigyti smulkiems (ne profesionaliems) investuotojams – Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos gyventojams

Bet kokia papildoma informacija, susijusi su numatomu Siūlymu, kartu su atnaujinta dividendų politika ir bet kokiais įmonės valdymo, atlygio tvarkos ir santykių su akcininkais pakeitimais, būtų pateikta pranešime apie ketinimą vykdyti Siūlymą (angl. Intention to float, toliau – ITF) ir (arba) Prospekte, jei ir kai jis bus paskelbtas.





Registracijos dokumento kopija, vos tik bus patvirtina Lietuvos banko, bus pateikta viešajai informacinei sistemai “GlobeNewswire“ ir bus prieinama internetiniu adresu https://nasdaqbaltic.com ir https://nasdaqbaltic.com ir https://csf.omxgroup.com/cns-web/oam/Search.action?request_locale=lt . Registracijos dokumento kopija taip pat bus pateikta „Ignitis grupė“ interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt/investuotojams su tam tikrais prieigos apribojimais.

Pagrindinės stipriosios pusės ir svarbiausi verslo aspektai

Viena didžiausių komunalinių paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių energetikos grupių Lietuvos ir Baltijos regione, atliekanti kritiškai svarbų vaidmenį užtikrinant regiono energetinį saugumą ir mažinant išmetamą anglies dioksido kiekį.

Lietuva yra viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų Europoje, demonstruojanti ekonominį atsparumą COVID-19 pandemijai.

Grupė yra viena energetikos grupių Baltijos regione, atliekanti itin svarbų vaidmenį siekiant regiono energetinio saugumo ir mažinant išmetamą anglies dioksido kiekį – jai tenka 57 proc. visos Lietuvos žaliosios energijos instaliuotosios galios.

Grupė yra pirmaujanti grupė visoje Lietuvos energetinės vertės grandinėje, turinti beveik 100% skirstymo tinklų rinkos dalį ir didžiausius įdiegtus elektros energijos gamybos pajėgumus tarp visų šalies energetikos grupių (63 proc. šalies instaliuotosios galios).





Atsparus verslas su stabiliu pinigų srautu, kylančiu iš reguliuojamos veiklos arba veiklos pagal ilgalaikes sutartis

Grupė šiame verslo sektoriuje užimą vieną didžiausių reguliuojamos ar veiklos pagal ilgalaikes sutartis dalių. Maždaug 87 proc. koreguotos grupės EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją) per metus, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., buvo priskirta reguliuojamai arba veiklai pagal ilgalaikes sutartis.

Tinklų segmentas veikia pagal palankią ir nuspėjamą reguliavimo sistemą, gaudamas naudą iš visą šalį apimančio monopolio ir reguliuojamos grąžos augančioje reguliuojamo turto bazėje, kurios augimą lemia investicijos į tinklo modernizavimą ir investicijos į modernizavimą ir plėtrą.





Patrauklus augimas, kurį skatina investicijos į žaliąją energetiką ir skirstymo tinklus

Grupė gali pasinaudoti augimo galimybėmis, kurios atsiveria perėjime prie atsinaujinančių išteklių energijos Lietuvos ir kitose Grupės tikslinėse rinkose.

Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija, laikydamosi išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo įsipareigojimų, patvirtino energetikos politiką, kuria remiamas plataus masto atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų didinimas (bendras tikslas – iki 2030 m. pasiekti papildomus 24 GW). Šią galimybę Lietuvoje sustiprina struktūrinis elektros energijos deficitas, kuris naujų vidaus žaliosios energijos gamybos plėtrą ir sinchronizavimą su ES tinklu daro nacionaliniu prioritetu, siekiant užtikrinti šalies energetinį saugumą. Lenkija taip pat suteikia svarbią galimybę, nes anglies pagrindo gamyba ten vis dar sudarė 86 proc. visos elektros energijos gamybos 2019 m., ir tikimasi, kad jos bus palaipsniui atsisakoma.

Stipri žaliosios energijos plėtros platforma, sėkmingai veikianti ir konkurencinga Baltijos šalyse bei Lenkijoje.

Grupė siekia iki 1,6-1,8 GW padidinti instaliuotos žaliosios gamybos galios apimtis iki 2023 m., iki 4 GW – iki 2030 m.





Stipri ir drausminga finansinė padėtis, padeda palaikyti grąžą akcininkams ir sudaro sąlygas mažesnėms kapitalo sąnaudoms

Atspari EBITDA ir vertę didinančios investicijos į žaliąją gamybą bei tinklus su stabiliais 2020 m. pirmojo pusmečio rezultatais. 2020 m. pirmąjį pusmetį koreguota EBITDA išliko stabili, o koreguotos EBITDA marža siekė 22,7% (2019 m. pirmąjį pusmetį – 22,3%). Tai demonstruoja Grupės finansinį atsparumą dabartinėmis rinkos sąlygomis.

Grupė palaiko tvirtą kapitalo struktūrą ir yra įsipareigojusi išlaikyti aukštą investicinį reitingą (BBB ar aukštesnį) ir tikslinį grynosios skolos ir EBITDA santykį < 5,0 x (2020 m. pirm. pusm.: PDM (paskutinių dvylikos mėnesių) grynosios skolos ir EBITDA santykis buvo 4,05x, PDM grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis – 3,94x).

Siekia svertinės kapitalo investicijų grąžos, kuri būtų lygi aukštam vienaženkliam ar mažam dviženkliam skaičiui.





Patyrusi vadovų komanda, turinti tvarios energijos platformos kūrimo patirties

Vadovaujama patyrusios vadovų komandos, Grupė pasiekė reikšmingų rezultatų tvarios energetikos plėtros srityje, kartu parodydama įsipareigojimą laikytis aukščiausio lygio valdymo ir ASV principų.

Grupės transformaciją į pagrindinį žaliosios energijos gamintoją buvo paskatinta 2015 m. inicijuojant du Grupės kogeneracinių jėgainių projektus Lietuvoje, atliekas panaudojant energijai ir biomasei (visos investicijos siekia apie 500 mln. eurų), iš kurių vienas jau baigtas, o kitas bus baigtas artimiausiu metu.

Po to 2016 m. buvo įsigyti pirmieji du Grupės vėjo jėgainių parkai (Lietuvoje ir Estijoje). Vadovaudamasi Grupės strategija didinti žaliosios gamybos pajėgumus, 2018 m. Grupė įsigijo dar du vėjo jėgainių parkus ir tais pačiais metais įsigijo vėjo jėgainių parko Mažeikiuose Lietuvoje plėtros projektą (vieną didžiausių vėjo jėgainių projektų Lietuvoje). Po to 2019 m. buvo pradėtas statyti pirmasis Grupės vėjo jėgainių parkas Lenkijoje (94 MW), kuris jau artėja prie pabaigos.

Grupė taip pat sėkmingai išleido dvi žaliųjų obligacijų emisijas (2017 m. ir 2018 m.), 2017 m. obligacijoms „Climate Bonds Initiative“ suteikė „Green Bond Pioneer“ apdovanojimą.

Nuo 2016 m. Bendrovei buvo suteiktas aukščiausias galimas A + reitingas pagal Valdymo indeksą ir buvo paskelbta įmonių valdymo lydere įmonių kategorijoje.





Dividendų politika



Remiantis Bendrovės dividendų politika, kuri įsigalioja paskelbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimą „Dėl AB „Ignitis grupė“ mokamų dividendų“, Bendrovės mokami dividendai nustatomi remiantis fiksuotu pradiniu lygiu pridedant minimalaus metinio augimo normą:

Už 2020 finansinius metus dividendams skiriant 85 mln. eurų;

Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams skirti ne mažiau kaip 3 procentais didesnę sumą nei išmokėta už praėjusius finansinius metus *.

Pagal nustatytą 85 mln. eurų pradinį dividendų dydį, 2020 m. rugsėjo 3 d. valdyba, atsižvelgdama į įsigaliosiančią Bendrovės dividendų politiką, pasiūlė paskelbti 42 mln. eurų dydžio dividendus už 2020 m. pirmą pusmetį, kurie bus išmokėti pagrindiniam akcininkui, pagrindiniam akcininkui (vieninteliam Bendrovės akcininkui) priėmus sprendimą. Bendrovė, atsižvelgusi į finansinius rezultatus už metus, kurie baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. ir kitas aplinkybes, ketina siūlyti 43 mln. eurų dydžio dividendus už 2020 m. antrąjį pusmetį, kuriuos tikimasi išmokėti per 2021 m. pirmąjį pusmetį, jeigu bus priimtas atitinkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

* Minimalus metinis dividendų augimo rodiklis ir dividendų siekis yra tik tikslai, o ne pelno prognozė. Nėra jokios garantijos, kad šie tikslai bus pasiekti, ir jie neturėtų būti laikomi Bendrovės ar Grupės numatomais ar faktiniais būsimais rezultatais. Atitinkamai šio pranešimo gavėjai neturėtų pasikliauti tikslais ir neturėtų manyti, kad Bendrovė apskritai darys kokius nors išmokėjimus, ir patys turėtų nuspręsti, ar šie tikslai yra pagrįsti ir pasiekiami.

Grupės strategija

Dabartinė Grupės ilgalaikė strategija (toliau - Strategija) yra orientuota į tvarios ateities kūrimą didinant atsinaujinančios energijos pajėgumus, užtikrinant energetikos sistemos atsparumą ir lankstumą, įgalinant energetikos transformaciją ir evoliuciją bei išnaudojant augimo galimybes. Strategija apima šiuos pagrindinius komponentus:

Tvarios ateities kūrimas.

Žaliosios gamybos plėtra siekiant vykdyti regioninius energetikos įsipareigojimus.

Užtikrinti energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei sudaryti sąlygas energetikos transformacijai ir evoliucijai.

Plėtros galimybių išnaudojimas ir inovatyvių sprendimų kūrimas, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.

Veikiama vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu.

Dėmesio išlaikymas finansinei drausmei.

2020 m. birželio mėn. „Ignitis grupė“ paskelbė savo strateginį planą 2020–2023 m. – tai yra pirmas etapas, kuris turi būti įgyvendintas siekiant ilgalaikių tikslų iki 2030 m.. Su šia strategija Grupė atitinka Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus ir iki 2050 m. įsipareigoja grynąjį išmetamą CO 2 kiekį sumažinti iki nulio. Pagrindiniai 2020–2023 m. strategijos elementai yra šie:

2023 m. į žaliosios energijos gamybą investuoti 1,7–2,0 mlrd. EUR ir pagerinti tinklus.

Iki 2023 m. padidinti įdiegtus žaliosios energijos gamybos pajėgumus nuo dabar esamų 1,1 GW iki 1,6–1,8 GW ir iki 2030 m – 4 GW.

Iki 2023 m. tinklų segmentuose įrengti 1,1–1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių.

SAIFI kokybės rodiklį, taikomą elektros paskirstymo tinklui, iki 2023 m. sumažinti iki 1,09–1,11 nutraukimų, tenkančių vienam klientui (palyginti su 1,31 nutraukimo 2019 m.)

Išlaikyti Grupės lyderės poziciją teikiant reguliuojamas paslaugas perdavimo sistemos operatoriams Lietuvoje.

Patrauklios investicijos, siekiant aukšto vienženklio ar mažo dviženklio svertinės kapitalo grąžos normos rodiklio.

Išlaikyti BBB arba aukštesnį investicinį reitingą.

Išlaikyti mažesnį nei 5x grynosios skolos ir EBITDA.





Plėsti savo regioninę veiklą tebėra Grupės, kuri jau turi tvirtas pozicijas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos rinkose, prioritetas. Grupė tose valstybėse toliau ieško naujų galimybių remti energetikos pertvarką, visų pirma per žaliąją, įskaitant sausumos ir jūros vėjo, atliekų, hidroenergijos, biomasės ir saulės technologijas.

Grupės strategija yra suderinta su Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslais. Tai apima išmaniųjų skaitiklių naudojimą, inovatyvias technologijas ir Lietuvos energetikos sektoriaus skaitmeninimą, taip pat papildomos žaliosios energijos gamybos pajėgumų plėtojimą bei suderinimą su žemyninės Europos energetikos tinklais. Toliau modernizuodama tinklus ir išlaikydama lanksčius gamybos pajėgumus, Grupė laikosi savo įsipareigojimo užtikrinti energijos sistemos atsparumą ir lankstumą, kartu palaikant energetikos pertvarką.

Bankų sindikatas, padedantis rengtis IPO

Bendrovė pasamdė įmones „J.P Morgan Securities plc“ (toliau – „J.P.Morgan“), „Morgan Stanley & Co. International plc“ (toliau – „Morgan Stanley“) bei, „UBS Europe SE“ (toliau – UBS) „Swedbank” AB (bendradarbiaujant su Kepler Cheuvreux S.A.) (toliau – „Swedbank“) bei „UBS Europe SE“ (toliau – UBS) veikti kaip bendri visuotiniai koordinatoriai ir bendri platinimo agentai ir įmonė „BofA Securities Europe SA“ (toliau – „BofA Securities“) veikti kaip bendras platinimo agentas, jei būtų vykdomas IPO.

Prieiga prie papildomos informacijos Bona Fide, nesusijusių tyrimų analizės tikslais: Nesusiję pardavimo pusės tyrimų analitikai gali gauti papildomos informacijos paprašę prieigos (gavus patvirtinimą). Jei norite gauti prieigą prie informacijos, susisiekite su atstovais, atsakingais už ryšius su investuotojais.

Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su :

„Ignitis grupė“:

Komunikacijai

Artūras Ketlerius

+370 620 76076

Ryšiams su investuotojais

Ainė Riffel

+370 643 14925

Aine.Riffel@ignitis.lt

„Brunswick Group“:

Azadeh Varzi, Will Medvei

+44 207 404 5959

Apie AB „Ignitis grupė“

AB „Ignitis grupė” ( www.ignitisgrupe.lt/ ) yra pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione. Jos pagrindinis verslas yra susijęs su elektros ir dujų skirstomųjų tinklų valdymu, taip pat jos žaliosios gamybos portfelio valdymu ir plėtojimu. Grupė taip pat valdo strateginės svarbos lanksčios gamybos turtą ir teikia paslaugas klientams, taip pat paslaugas, susijusias su sprendimais, įskaitant elektros ir dujų tiekimą, saulės energiją, e. judumą, efektyvesnį energijos vartojimą, taip pat inovatyvius energijos sprendimus namų ūkiams ir verslo įmonėms.





AB „Ignitis“ pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai ir finansinė informacija

Toliau pateikti parametrai AB „Ignitis“ yra stebimi, kad būtų galima įvertinti bendrovės verslo finansinius ir veiklos rezultatus.

Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

Gruodžio 31 d. pasibaigę metai Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2019 m. 2020 m. Elektros energija Paskirstyta elektros energijos TWh 9,22 9,59 9,55 4,81 4,69 Pagaminta elektros energijos TWh 1,28 1,01 1,06 0,47 0,95 Žaliosios gamybos dalis % 89,11 % 93,35 % 97,67 % 97,95 % 63,16 % Žaliosios energijos gamyba TWh 1,14 0,95 1,04 0,46 0,60 Žaliosios gamybos galia MW 1 159 1 256 1 350 1 350 1 350 Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai MW 1 043 1 077 1 077 1 077 1 077 Dar įgyvendinami žaliosios gamybos projektai MW 116 179 273 273 273 Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje TWh 5,43 5,91 5,86 2,88 3,32 Lietuvos Respublika TWh 4,78 5,22 5,03 2,47 2,88 Latvijos Respublika TWh 0,66 0,69 0,83 0,41 0,44 Kiti TWh 0 0 0 0 0,01 Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje TWh 0 0,70 4,71 2,26 1,22 Nauji prijungimai ir galios padidinimai vnt. 29 640 30 976 40 151 19 025 18 246 SAIDI mažiausias 137,83 81,37 91,79 51,26 179,23 SAIFI vnt. 1,32 1,14 1,31 0,63 0,87 Dujos Paskirstytos dujos TWh 7,37 7,60 6,97 3,80 3,59 Parduotos dujos TWh 11,47 11,33 9,83 5,02 7,24 Nauji prijungimai ir galios padidinimai vnt. 12 531 14 741 11 793 5 850 4 030 SAIDI mažiausias 1,16 0,61 1,25 0,68 0,24 SAIFI vnt. 0,007 0,006 0,008 0,005 0,003 Šiluminė energija Šiluminiai pajėgumai MWth 339 339 339 339 339 Įrengti šiluminiai pajėgumai MWth 40 40 40 40 40 Dar įgyvendinamas šiluminis projektas MWth 299 299 299 299 299 Pagaminta šiluminė energija MWth 0,11 0,10 0,09 0,06 0,15

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Gruodžio 31 d. pasibaigę metai

(neaudituota) Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d.

(neaudituota) 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2019 m. 2020 m. Pajamos mln. EUR 1 100,8 1 070,1 1 090,6 557,9 590,9 Tinklai mln. EUR 459,1 381,2 413,8 208,5 236,1 Žalioji gamyba mln. EUR 62,3 78,3 83,3 36,0 39,5 Lanksčioji gamyba mln. EUR 49,5 68,0 79,7 47,4 38,5 Sprendimai klientams mln. EUR 501,8 525,3 502,9 261,5 272,7 Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR 28,2 17,1 10,9 4,5 4,1 EBITDA mln. EUR 227,2 145,3 206,8 105,0 149,8 Tinklai mln. EUR 145,1 121,0 134,1 70,6 96,1 Žalioji gamyba mln. EUR 36,1 40,8 42,9 24,0 23,8 Lanksčioji gamyba mln. EUR 42,1 17,4 38,2 26,0 7,7 Sprendimai klientams mln. EUR (0,8) (31,2) (10,1) (16,3) 25,0 Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR 4,7 (2,7) 1,7 0,8 (2,8) Koreguota EBITDA mln. EUR 238,2 221,3 259,6 129,9 129,1 Tinklai mln. EUR 150,9 168,8 180,5 88,2 96,7 Žalioji gamyba mln. EUR 36,1 38,1 43,4 24,0 23,8 Lanksčioji gamyba mln. EUR 24,5 13,3 22,0 11,9 11,7 Sprendimai klientams mln. EUR 21,2 6,7 10,7 2,9 (1,8) Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR 5,5 (5,6) 3,0 2,9 (1,3) EBIT mln. EUR 97,1 (20,4) 82,8 46,0 93,4 Tinklai mln. EUR 90,0 9,3 44,2 28,3 47,0 Žalioji gamyba mln. EUR 25,6 30,0 30,2 17,6 17,5 Lanksčioji gamyba mln. EUR (5,4) 14,2 25,9 19,7 2,4 Sprendimai klientams mln. EUR (2,1) (32,3) (17,0) (17,0) 21,8 Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR (10,8) (41,5) (0,6) (2,6) 4,8 Koreguotas EBIT mln. EUR 150,8 133,6 149,7 75,4 74,6 Tinklai mln. EUR 100,7 111,5 98,9 48,1 55,8 Žalioji gamyba mln. EUR 25,6 27,3 30,7 17,6 17,5 Lanksčioji gamyba mln. EUR 7,1 1,7 10,4 6,1 6,0 Sprendimai klientams mln. EUR 19,9 5,5 3,8 2,2 (5,0) Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR (2,4) (12,3) 5,9 1,4 0,3 Investicijos mln. EUR 260,1 418,3 453,2 207,9 187,1 Tinklai mln. EUR 226,6 270,4 179,0 95,6 49,3 Žalioji gamyba mln. EUR 11,2 138,2 253,9 107,5 130,4 Lanksčioji gamyba mln. EUR 0,8 2,2 0,5 0,2 0,3 Sprendimai klientams mln. EUR 1,2 0,8 3,2 1,3 0,9 Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR 20,3 6,7 16,7 3,3 6,2 Investicijos (išsk.. dotacijas ir investicijas, padengtas klientų) mln. EUR 232,6 369,2 362,7 174,5 158,2 Tinklai mln. EUR 206,4 242,4 149,2 83,3 36,1 Žalioji gamyba mln. EUR 3,9 117,1 193,1 86,4 114,9 Lanksčioji gamyba mln. EUR 0,8 2,2 0,5 0,2 0,3 Sprendimai klientams mln. EUR 1,2 0,8 3,2 1,3 0,9 Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR 20,3 6,7 16,7 3,3 6,2 Laisvasis grynųjų pinigų srautas mln. EUR (62,8) (205,3) (206,2) (62,4) (9,5) Tinklai mln. EUR (63,2) (152,0) (46,2) (29,7) 33,2 Žalioji gamyba mln. EUR 18,8 (59,6) (158,8) (62,9) (88,6) Lanksčioji gamyba mln. EUR 32,8 27,7 12,6 17,0 22,8 Sprendimai klientams mln. EUR (49,6) (54,1) (21,6) (6,4) 36,5 Kiti segmentai / eliminavimai mln. EUR (1,7) 32,8 7,9 19,7 (13,5) Grynasis pelnas mln. EUR 93,5 (22,0) 59,0 28,8 71,9 Koreguotas grynasis pelnas mln. EUR 126,6 99,0 106,0 52,7 54,6





Gruodžio 31 d. duomenimis

(neaudituota) Birželio 30 d. duomenimis

(neaudituota) 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Bendroji skola mln. EUR 614,1 864,5 1 098,3 1 302,4 Grynoji skola mln. EUR 442,3 736,0 966,5 1 019,2 Grynoji skola / paskutinių 12 mėnesių EBITDA kartai 1,95 5,07 4,67 4,05 Grynoji skola / Koreguota paskutinių 12 mėnesių EBITDA kartai 1,86 3,33 3,72 3,94 Paskutinių 12 mėnesių pinigų iš vykdomos veiklos / grynoji skola % 48,5 % 17,6 % 19,6 % 22,5 % Paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža % 7,0 % (1,7) % 4,4 % 7,7 % Koreguota paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža % 9,5 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % Paskutinių 12 mėnesių panaudoto kapitalo grąža % 5,7 % (1,1) % 3,8 % 5.8 % Paskutinių 12 mėnesių koreguota panaudoto kapitalo grąža % 8,8 % 7,0 % 6,9 % 6.6 %

Toliau pateikiamas Grupės vartojamų pagrindinių finansinių rodiklių aprašymas:

Ne pagal TFAS parengti finansiniai skaičiavimai

Daugiau informacijos apie ne pagal TFAS parengtus skaičiavimus galima rasti registracijos dokumente, kuris tik patvirtinus FCA ir, taikant tam tikrus prieigos apribojimus, elektronine forma bus pateiktas AB „Ignitis grupė“ svetainėje (www.ignitisgrupe.lt/).

EBITDA, koreguota EBITDA, koreguotos EBITDA marža, EBIT ir koreguotas EBIT

Kiekvieno laikotarpio EBITDA (pelnas neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) pateikiama kaip pajamos, atėmus veiklos sąnaudas, pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas, apyvartinių taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudas, ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudas ir ilgalaikio turto nurašymo sąnaudas, kiekvienu atveju taip, kaip apibrėžta ir pateikta atitinkamose finansinėse ataskaitose ir jų pastabose.

Koreguota EBITDA yra EBITDA, papildomai koreguota atsižvelgiant į laikinus reguliavimo skirtumus, laikiną elektros ir dujų rinkos išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės svyravimą, naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų naujų piniginį efektą, trumpalaikių ir ilgalaikių gautinų sumų, paskolų, atsargų ir kt. vertės sumažėjimą ir nurašymą, pelną arba nuostolį perleidus ilgalaikį turtą, ir (arba) ne piniginius, ir (arba) susijusius su kitais laikotarpiais, ir (arba) nesusijusius su pagrindine Grupės veikla efektus, kiekvienu atveju taip, kaip apibrėžta ir pateikta atitinkamose finansinėse ataskaitose ir jų pastabose.

Koreguota EBITDA marža pateikiama koreguotą EBITDA maržą padalinus iš pajamų ir vadovybės koregavimų pajamoms ir yra naudojama nustatyti Grupės pelningumą.

Kiekvieno laikotarpio EBIT yra pateikta kaip pajamos, atėmus veiklos sąnaudas, kiekvienu atveju taip, kaip apibrėžta ir pateikta atitinkamose finansinėse ataskaitose ir jų pastabose. Kiekvieno laikotarpio koreguotas EBIT yra pateiktos kaip koreguota EBITDA, atėmus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

Koreguotas grynasis pelnas

Kiekvieno laikotarpio koreguotas grynasis pelnas yra pateiktas kaip koreguotas EBIT, atėmus ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimą ir nurašymą, trumpalaikių ir ilgalaikių gautinų sumų, paskolų, atsargų ir kt. vertės sumažėjimą ir nurašymą, finansines sąnaudas, išvestinių finansinių priemonių perkainojimo ir uždarymo rezultatą ir pelno mokesčio sąnaudas, pridėjus apyvartinių taršos leidimų perkainojimą ir finansines pajamas.

Investicijos ir investicijos, išskyrus dotacijas ir investicijas, padengtas klientų

Investicijas sudaro ilgalaikio turto, įsigyjant patronuojamąsias įmones įgyto turto, kito finansinio ir investicinio turto įsigijimai.

Investicijas, išskyrus dotacijas ir investicijas, padengtas klientų, sudaro investicijos, išskyrus dotacijas ir investicijas į naujų vartotojų prijungimus ir galios didinimus, padengtas klientų, įskaitant elektros įrangos perkėlimą.

Pinigų iš vykdomos veiklos ir grynosios skolos santykis

Pinigus iš vykdomos veiklos sudaro EBITDA, pridėjus gautas palūkanas, atėmus sumokėtas palūkanas ir atėmus sumokėtą pelno mokestį.

Pinigų iš vykdomos veiklos ir grynosios skolos santykį sudaro pinigus iš vykdomos veiklos padalinus iš grynosios skolos, ir šis rodiklis naudojamas vertinant gebėjimą skolą sumokėti lėšomis, kurios yra įprastos veiklos rezultatas.

Grynasis apyvartinis kapitalas

Grynąjį apyvartinį kapitalą sudaro trumpalaikis turtas ir įsipareigojimai, taip pat nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų išankstiniai mokėjimai, išskyrus ilgalaikį turtą ir įsipareigojimus, susijusius su turtu, skirtu parduoti, pinigai ir pinigų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas, bendrosios skolos straipsniai, iš anksto sumokėtas ir mokėtinas pelno mokestis, kitas trumpalaikis turtas, kurį iš esmės susidaro išvestinės finansinės priemonės, trumpalaikiai atidėjiniai, sumos, gautinos perleidus nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus.

Laisvasis grynųjų pinigų srautas

Laisvasis grynųjų pinigų srautas yra pinigai iš vykdomos veiklos (kaip suderinta pirmiau), pridėjus gautas dotacijas ir pajamas iš ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimo, atėmus investicijas ir grynojo apyvartinio kapitalo pokytį.

Bendroji skola, grynoji skola, grynosios skolos ir EBITDA santykis, grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykis

Bendrąją skolą sudaro visos pasiskolintos lėšos ir nuomos įsipareigojimai.

Grynąją skolą sudaro bendroji skola, atėmus pinigus ir pinigų ekvivalentus bei terminuotuosius indėlius.

Grynosios skolos ir EBITDA santykį sudaro grynoji skola, padalinta iš EBITDA, šis rodiklis yra naudojamas vertinant Grupės gebėjimą skolą grąžinti iš uždirbto pelno.

Grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykį sudaro grynoji skola, padalyta iš koreguotos EBITDA, o šis rodiklis yra naudojamas vertinant Grupės gebėjimą skolą grąžinti iš uždirbto pelno.

Nuosavo kapitalo grąža ir koreguota nuosavo kapitalo grąža

Nuosavo kapitalo grąžą sudaro 12 paskutinių mėnesių grynasis pelnas / (nuostolis), padalytas iš nuosavo kapitalo vidurkio (apskaičiuoto pagal nuosavo kapitalo vidurkį ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir nuosavą kapitalą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

Kiekvieno laikotarpio koreguota nuosavo kapitalo grąža yra pateikta kaip paskutinių 12 mėnesių koreguotas grynasis pelnas, padalytas iš nuosavo kapitalo vidurkio, apskaičiuoto kaip aprašyta pirmesnėje pastraipoje.

Panaudoto kapitalo grąža ir koreguota panaudoto kapitalo grąža

Panaudoto kapitalo grąža yra EBIT, padalinta iš grynosios skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkio, pridėjus nuosavo kapitalo vidurkį ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, o šis rodiklis naudojamas vertinant, kaip Grupė panaudoja savo kapitalą, naudojamą pelnui gauti.

Kiekvieno laikotarpio koreguota panaudoto kapitalo grąža yra pateikta kaip koreguotas EBIT, padalinta iš grynosios skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkio, pridėjus nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkį.

Konsoliduotoji finansinės padėties ataskaita

Gruodžio 31 d. duomenimis

(audituota) Birželio 30 d. duomenimis

(neaudituota) 2017 m. 2018 m.

(pataisyta) 2019 m. 2020 m (mln. EUR) TURTAS Ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas 36,4 106,3 142,7 143,6 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 1 761,1 2 091,4 2 347,8 2 485,6 Naudojimo teise valdomas turtas – – 61,0 62,1 Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą 21,9 23,6 27,8 0,2 Investicinis turtas 14,9 6,5 5,5 5,1 Ilgalaikės gautinos sumos 170,5 160,6 165,0 173,5 Kitas finansinis turtas 0,4 2,0 3,7 4,1 Kitas ilgalaikis turtas 3,2 6,1 5,1 5,1 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 7,1 14,5 11,8 8,6 Ilgalaikio turto iš viso 2 015,5 2 411,0 2 770,6 2 887,9 Trumpalaikis turtas Atsargos 56,9 43,1 46,6 26,2 Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 38,1 30,7 50,5 38,9 Prekybos gautinos sumos 112,6 143,1 117,9 117,4 Kitos gautinos sumos 27,8 25,4 31,8 34,7 Kitas trumpalaikis turtas 1,1 2,1 5,8 2,1 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 2,1 4,2 2,4 0,2 Kitas finansinis turtas – 0,7 – – Pinigai ir pinigų ekvivalentai 171,8 127,8 131,8 283,3 410,3 377,2 386,9 502,9 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 79,3 65,7 40,6 9,7 Trumpalaikio turto iš viso 489,6 442,9 427,5 512,5 TURTO IŠ VISO 2 505,1 2 853,9 3 198,1 3 400,4





Gruodžio 31 d. duomenimis

(audituota) Birželio 30 d. duomenimis

(neaudituota) 2017 m.

(pataisyta) 2018 m.

(pataisyta) 2019 m. 2020 m. (mln. EUR) NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Išleistasis kapitalas 1 212,2 1 212,2 1 212,2 1 212,2 Rezervai 99,4 212,8 259,7 265,0 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (13,7) (170,0) (172,2) (141,8) Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams 1 297,8 1 255,0 1 299,6 1 335,3 Nekontroliuojanti dalis 45,8 47,6 49,0 2.5 Nuosavo kapitalo iš viso 1 343,6 1 302,5 1 348,6 1 337,8 Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos ir obligacijos 480,1 735,4 821,9 1 228,2 Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai 0,2 14,3 33,8 26,4 Dotacijos ir subsidijos 200,3 208,9 267,9 282,3 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 36,0 36,4 38,4 44,8 Atidėjiniai 7,4 35,4 35,6 37,1 Ateinančių laikotarpių pajamos 54,5 136,4 151,9 157,4 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1,9 1,8 0,9 0,8 Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 780,3 1 168,7 1 350,5 1 776,8 Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 119,6 61,8 37,5 21,2 Trumpalaikės paskolos 14,1 47,7 196,7 11,9 Nuomos įsipareigojimai 0,1 5,2 8,4 14,8 Prekybos mokėtinos sumos 98,3 93,2 78,6 54,5 Gauti išankstiniai mokėjimai 27,8 49,8 51,7 39,1 Mokėtinas pelno mokestis 3,7 4,5 6,2 5,5 Atidėjiniai 2,5 5,6 19,8 16,1 Ateinančių laikotarpių pajamos 5,2 9,1 9,7 10,1 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 109,4 102,7 85,0 109,3 380,8 379,7 493,7 282,5 Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, skirtu parduoti 0,3 3,0 5,3 3,2 Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso 381,1 382,7 499,0 285,8 Įsipareigojimų iš viso 1 161,4 1 551,4 1 849,5 2 062,6 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 505,1 2 853,9 3 198,1 3 400,4

Konsoliduotoji pelno arba nuostolio ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų

(audituota) Šešių mėnesių, pasibaigusių birželio 30 d.

(neaudituota) 2017 m. 2018 m.

(pataisyta) 2019 m. 2019 m.

(pataisyta) 2020 m. (mln. EUR) Pajamos pagal sutartis su klientais 1 081,2 1 024,3 1 079,3 556,8 588,3 Kitos pajamos 19,6 45,8 11,3 1,1 2,6 Pajamos 1 100,8 1 070,1 1 090,6 557,9 590,9 Veiklos sąnaudos Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimas (712,3) (768,5) (711,7) (368,6) (344,0) Dujų ir mazuto pirkimas (28,2) (26,5) (23,0) (12,0) (16,7) Nusidėvėjimas ir amortizacija (87,4) (87,7) (109,9) (54,4) (54,5) Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos (81,3) (79,7) (87,0) (41,9) (49,7) Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos (21,3) (21,2) (29,8) (15,3) (11,2) Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas (7,1) (67,7) (0,8) – – Gautinų sumų ir paskolų vertės (sumažėjimas) atstatymas 1,0 (9,9) 0,2 1,1 (0,8) Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas) atstatymas (33,4) (3,2) (8,7) (2,3) (0,7) Kitos sąnaudos (33,7) (26,1) (37,2) (18,4) (19,8) Veiklos sąnaudų iš viso (1 003,7) (1 090,5) (1 007,8) (511,8) (497,5) Finansinės pajamos 2,2 1,6 2,2 1,3 1,0 Finansinės sąnaudos (9,1) (14,9) (18,8) (9,9) (10,2) Išvestinių finansinių priemonių perkainojimo ir uždarymo rezultatai – (0,6) – – – Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 90,2 (34,2 66,2 37,5 84,2 Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (2,7) (4,6) (6,7) (4,6) (5,5) Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 6,0 16,9 (0,4) (4,0) (6,8) Grynasis pelnas (nuostoliai) 93,5 (22,0) 59,0 28,8 71,9 Priskirtina: Patronuojančios įmonės akcininkams 89,1 (22,4) 56,7 27,2 72,4 Nekontroliuojančiai daliai 4,4 0,5 2,3 1,6 (0,4) Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) Straipsniai, kurie ateityje nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką 0,3 103,9 (0,0) – 0,1 Apyvartinių taršos leidimų perkainojimas – 19,2 0,7 2,9 3,8 Apibrėžtųjų išmokų plano įsipareigojimo perskaičiavimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį (0,2) 0,1 (0,0) (0,2) 0,3 Straipsniai, kurie ateityje nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso 0,1 123,2 0,7 2,7 4,3 Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje Valiutų keitimo skirtumai dėl investicijų į užsienyje veikiančius ūkio subjektus perskaičiavimo į Grupės pateikimo valiutą (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 (1,8) Straipsnių, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje, iš viso (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 (1,8) Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso 0,1 123,2 0,7 2,8 2,5 Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso 93,6 101,2 59,7 31,6 74,4 Priskirtina: Patronuojančios įmonės akcininkams 89,2 95,0 57,4 29,9 74,8 Nekontroliuojančiai daliai 4,4 6,3 2,3 1,7 (0,3)

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų

(audituota) Šešių mėnesių, pasibaigusių birželio 30 d.

(neaudituota) 2017 m.

(pataisyta) 2018 m.

(pataisyta) 2019 m. 2019 m.

(pataisyta) 2020 m. (mln. EUR) Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostolis) 93,5 (22,0) 59,0 28,8 71,9 Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 107,6 96,9 118,9 57,8 59,1 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas, įskaitant laikomą parduoti 106,3 3,2 8,7 2,3 0,9 Dotacijos, tenkančios ilgalaikiam materialiajam turtui, kuriam apskaitytas vertės sumažėjimas ir / arba apskaitytas perkainojimas (72,9) (10,0) – – – Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas (1,4) 76,6 0,8 (0,1) (0,1) Investicinio turto perkainojimo rezultatas 3,9 – – 0,3 0,1 Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas (2,2) (0,4) (0,7) 0,7 3,9 Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) (1,0) 9,9 (0,2) (1,1) 1,1 Pelno mokesčio sąnaudos (3,3) (12,3) 7,2 8,6 12,3 Dotacijų (amortizacija) (20,2) (9,3) (9,0) (4,7) (4,6) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) (5,9) 2,5 5,0 (2,4) 4,6 Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) (0,1) (0,7) 0,0 0,0 (0,4) Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos) (2,3) (8,9) 0,4 0,2 (0,3) Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai 0,9 0,9 0,9 1,0 (0,2) Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo / nurašymo 2,3 0,5 3,2 1,8 1,0 Investicijų į patronuojamąsias įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo (pelnas) / nuostoliai (0,4) – – – – Išvestinių finansinių priemonių perkainavimo ir sutarčių užbaigimo rezultatas – 0,1 – – (0,2) Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas: – palūkanų pajamos (1,5) (1,4) (1,5) (1,2) (0,1) – palūkanų sąnaudos 7,9 12,4 15,3 7,7 8,5 – kitos investicinės veiklos (pajamos) / sąnaudos 0,6 2,3 2,9 2,1 0,9 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas 3,7 (21,6) 10,4 54,1 5,8 Atsargų, išankstinių mokėjimų, kito trumpalaikio ir ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas (55,7) 18,9 (21,5) (1,5) 32,6 Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas (15,6) 47,3 (17,8) (52,1) (32,3) (Sumokėtas) pelno mokestis (9,7) (6,3) (4,6) (1,8) (6,4) Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 134,6 178,5 177,2 100,6 158,0





Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų

(audituota) Šešių mėnesių, pasibaigusių birželio 30 d.

(neaudituota) 2017 m. 2018 m.

(pataisyta) 2019 m. 2019 m.

(pataisyta) 2020 m. (mln. EUR) Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (232,5) (416,2) (428,2) (189,8) (161,9) Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 5,5 48,2 39,5 25,7 2,7 Gauti finansinės nuomos mokėjimai 34,8 – – – 0,4 Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas – (23,5) (28,0) (27,7) – Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas 0,1 – – – – Gautos dotacijos 7,8 25,5 64,0 25,6 17,5 Gautos palūkanos 1,5 1,1 1,1 0,0 – Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai) – (1,6) 4,2 (1,1) – Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (182,9) (366,5) (347,3) (167,3) (141,3) Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos 97,3 57,8 130,9 63,1 116,4 Obligacijų išleidimas 293,8 294,3 – – 295,7 Sugrąžintos paskolos (284,9) (155,4) (70,4) (30,7) (22,5) Nuomos mokėjimai (0,2) (0,5) (7,4) (3,2) (5,4) Sumokėtos palūkanos (4,4) (10,4) (14,1) (1,4) (1,9) Sumokėti dividendai (65,4) (80,6) (13,9) (13,3) (30,5) UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ įstatinio kapitalo didinimas – 7,8 – – – Nekontroliuojančios dalies nuosavybės vertybinių popierių įsigijimas (4,3) – – – (25,7) Išvestinių finansinių priemonių uždarymo rezultatas (1,1) (0,6) – – – Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 30,9 112,4 25,1 14,5 326,0 Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) (17,5) (75,5) (145,0) (52,2) 342,7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje 178,6 161,1 85,6 85,6 (59,5) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje1 161,1 85,6 (59,5) 33,3 283,3

Pastaba:

Šioje pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai yra grynųjų pinigų indėliai iki pareikalavimo bankuose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios trijų mėnesių ar trumpesnio pradinio termino investicijos, taip pat banko kredito pereikvojimas. Banko kredito pereikvojimas parodytas prie įsipareigojimų, nurodytų finansinės padėties ataskaitos trumpalaikių pasiskolintų lėšų dalyje.

Stebėtojų taryba

Bendrovės direktorių stebėtojų tarybai (toliau – Stebėtojų taryba) pirmininkauja Darius Daubaras, o ją sudaro nepriklausomas narys Darius Daubaras, nepriklausoma narė Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, nepriklausomas narys Andrius Pranckevičius, narė Aušra Vičkačkienė ir narė Daiva Kamarauskienė. Šiuo metu vyksta dviejų papildomų nepriklausomų narių atrankos procesas. Tikimasi, kad atrankos procesas bus baigtas vėliau šiais metais ir, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. paskirs du papildomus nepriklausomus narius.

Vardas, pavardė Pareigos Darius Daubaras Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė Andrius Pranckevičius Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys Aušra Vičkačkienė Stebėtojų tarybos narė Daiva Kamarauskienė Stebėtojų tarybos narė

Darius Daubaras – Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys

Darius Daubaras yra Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys. Jis yra rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys. Jis taip pat yra vienas iš Londono Sičio Lietuvių Klubo steigėjų, organizacijos „Global Lithuanian Leaders“ patarėjas. Šiuo metu jis yra įmonės „Saudi Aramco“ (Iždo departamento) finansinių konsultacijų padalinio vyriausiasis vadovas, taip pat strateginių, susijungimo ir įsigijimo projektų vadovas. D.Daubaras Kembridžo Universitete įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį, Pensilvanijos universiteto (JAV) Vartono verslo mokykloje – finansų ir verslo valdymo srities verslo administravimo magistro laipsnį, Denverio universitete (JAV) – finansų ir vadybos srities verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė – Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė

Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė yra Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė. Ji taip pat yra skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė. Ji yra UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė. D.Lubinskaitė-Trainauskienė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo diplomą ir magistro laipsnį, Vilniaus Universitete ji baigė filologijos ir ryšių su visuomene profesines studijas.

Andrius Pranckevičius – Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys

Andrius Pranckevičius yra Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys. Jis taip pat yra rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas. Jis yra AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, ŽŪB „Žilvista“ akcininkas. Jis taip pat yra SIA „Lielzeltini“, SIA „Broileks“ ir SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo narys. A. Pranckevičius Kauno technologijos universitete įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir marketingo vadybos magistro laipsnį. Harvardo verslo mokykloje baigė lyderystės mokslų (angl. leadership development) programą.

Aušra Vičkačkienė – Stebėtojų tarybos narė

Aušra Vičkačkienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Ji yra audito komiteto narė, skyrimo ir atlygio komiteto narė. Ji taip pat yra Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė, UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narė. A. Vičkačkienė Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro ir vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Daiva Kamarauskienė – Stebėtojų tarybos narė

Daiva Kamarauskienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Ji yra skyrimo ir atlygio komiteto narė. Ji taip pat yra Finansų ministerijos biudžeto departamento direktorė. D. Kamarauskienė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo bakalauro ir magistro laipsnį.

Valdyba

Bendrovės valdybai (toliau – Valdyba) pirmininkauja Darius Maikštėnas, o ją sudaro generalinis direktorius Darius Maikštėnas, narė Dr. Živilė Skibarkienė, narys Darius Kašauskas, narys Vidmantas Salietis ir narys Dominykas Tučkus.

Vardas, pavardė Pareigos Darius Maikštėnas Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius Dr. Živilė Skibarkienė Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė Darius Kašauskas Valdybos narys, finansų ir iždo direktorius Vidmantas Salietis Valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius Dominykas Tučkus Valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius

Darius Maikštėnas – Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

Darius Maikštėnas yra Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius. Jis taip pat yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos pirmininkas ir „Eurelectric“ valdybos narys. D. Maikštėnas Kauno technologijos universitete įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį, vėliau Baltijos vadybos institute jis įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Be to, Harvardo verslo mokykloje baigė programą, skirtą generaliniams direktoriams.

Dr. Živilė Skibarkienė – Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė

Živilė Skibarkienė yra Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė. Ji taip pat yra UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ valdybos narė ir AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos narė. Ji taip pat yra UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ valdybos pirmininkė. Ž. Skibarkienė Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį, Mykolo Romerio universitete apgynė Socialinių mokslų krypties daktaro disertaciją. Oksfordo universiteto W. Saїdo verslo mokykloje ji baigė Oksfordo vadovų lyderystės programą.

Darius Kašauskas – Valdybos narys, finansų ir iždo direktorius

Darius Kašauskas yra Valdybos narys ir finansų ir iždo direktorius. Ji taip pat yra paramos fondo valdybos narys ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narys. Vilniaus universitete jis įgijo ekonomikos magistro laipsnį, vėliau ISM vadybos ir ekonomikos universitete – vadybos magistro laipsnį, tame pat universitete ėmėsi ekonomikos srities doktorantūros studijų.

Vidmantas Salietis – Valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius

Vidmantas Salietis yra Valdybos narys ir komercijos ir paslaugų direktorius. Jis yra UAB „NT Valda“ ir UAB „ Elektroninių mokėjimų agentūra“ valdybos pirmininkas, UAB „Ignitis“ stebėtojų tarybos pirmininkas. Jis taip pat yra UAB „Gamybos optimizavimas“ valdybos narys. V. Salietis Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje („SSE Riga“) įgijo ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Dominykas Tučkus – Valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius

Dominykas Tučkus yra Valdybos narys ir infrastruktūros ir plėtros direktorius. Jis taip pat yra AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos pirmininkas ir UAB „Ignitis“ stebėtojų tarybos narys, UAB „Ignitis renewables“ valdybos narys ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ valdybos pirmininkas. Be to, jis yra KŪB „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ patariamojo komiteto narys. D. Tučkus L. Bocconi universitete (Italija) įgijo verslo vadybos ir administravimo bakalauro ir finansų magistro laipsnį. Jis taip pat įgijo vadovų MBA laipsnį ESADE Verslo ir teisės mokykloje.





