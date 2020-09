September 04, 2020 04:00 ET

Fredag den 25. september 2020, kl. 14.00 – 14.30

Nordea, Strandgade 3

1401 København K





Dagsorden

Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest – Afdeling Europa KL – har fremsat nedenstående forslag:

1.a. Ændring af afdelingens navn fra Europa KL til European Stars KL for at afspejle Stars investeringsprocessen, jf. bilag til dagsordens punkt 1.a.

1.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.

Eventuelt

Dagsorden med tilhørende bilag vedrørende forslag om vedtægtsændringer er sendt til navnenoterede investorer, der har anmodet om dette. Dagsorden med tilhørende bilag kan derudover downloades fra www.nordeainvest.dk/generalforsamling .

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske via www.nordeainvest.dk/investorportal .

Tilmeldingen skal være VP Securities A/S i hænde eller registreret på investorportalen senest onsdag den 23. september 2020.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling har enhver investor, som har fået tilsendt adgangskort.

På den ekstraordinære generalforsamling er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som mindst en uge forud for den ekstraordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest fredag den 18. september 2020.

Hvis du ikke deltager i den ekstraordinære generalforsamling, har du ret til at møde på den ekstraordinære generalforsamling ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på dine vegne.

Afgivelse af stemme via fuldmagt kan ske via www.nordeainvest.dk/investorportal .

Afgivelsen af stemme via fuldmagt skal være VP Securities A/S i hænde eller registreret på investorportalen senest onsdag den 23. september 2020.

Beslutning om vedtægtsændringer er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.





