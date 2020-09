Der vil dags dato blive truffet afgørelse af Københavns Byret i den af Clipper Group A/S anlagte sag mod PARKEN Sport & Entertainment A/S, jf. Selskabsmeddelelse 10/2016 og 16/2015.

Dommen afsiges kl. 13:00.

Indtil PARKEN Sport & Entertainment A/S har haft lejlighed til at bekendtgøre sig med indholdet af dommen, har PARKEN Sport & Entertainment A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om at suspendere handlen med PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktie fra tidspunktet for nærværende meddelelse og frem til offentliggørelsen af en selskabsmeddelelse, der forholder sig til dommens udfald.

Ny selskabsmeddelelse vil blive udsendt hurtigst muligt efter domsafsigelsen.

Vedhæftet fil