Cet engagement vise notamment la création d’encore plus d’emplois et le maintien du siège social de Cogeco au Québec

L’entreprise investit massivement en vue de faire profiter le Québec du premier et plus grand réseau 5G au pays et d’offrir des services sans-fil et Internet haute vitesse à un plus grand nombre de communautés rurales et éloignées

Présence au Québec depuis 35 ans : une solide équipe locale composée de 3 000 personnes et près de 2 millions de clients pour le service sans-fil

MONTRÉAL, 04 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l’annonce faite cette semaine au sujet de la proposition d’acquisition des actifs canadiens de Cogeco, Rogers Communications a réitéré aujourd’hui son engagement à accroître sa présence au Québec.

À l’issue d’une transaction avec Cogeco, Rogers veillerait à ce que le siège social et l’équipe de direction de Cogeco demeurent dans la province, notamment pour ce qui est des actifs de médias de la société au Québec. Cette approche est semblable à celle adoptée à la suite de l’acquisition de Fido il y a 16 ans; marque dont le siège social situé au centre-ville de Montréal, à la Place Bonaventure, a été récemment rénové, moyennant un investissement de 42 millions de dollars dans des bureaux modernes.

« Rogers et Fido ont de profondes racines au Québec, et nous voulons en tirer profit. Nous croyons fermement en l’avenir numérique du Québec et avons la portée, l’expertise et l’engagement nécessaires pour le concrétiser », a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. « Nous nous engageons à investir dans des emplois de haute qualité, à offrir des technologies de pointe, tant pour le secteur du sans-fil que pour celui de la large bande, ainsi qu’à contribuer à combler l’écart en matière de connectivité dans les communautés rurales et éloignées du Québec. Plus que jamais, nous voulons accroître notre présence ici et contribuer à faire du Québec un endroit fort et dynamique. »

Rogers est fière de souligner 35 ans de présence au Québec. La marque Fido, qui est née et demeure ancrée à Montréal, y héberge toujours son centre de solutions clients et c’est dans cette ville que travaillent ses dirigeants, depuis 1996. À l’heure actuelle, Rogers et Fido emploient environ 3 000 Québécois dans l’ensemble de la province, à des postes liés aux réseaux et à la technologie, aux médias, aux solutions aux entreprises et aux particuliers, aux ventes ainsi qu’à la vente au détail.

« Nous sommes vraiment heureux d’avoir l’occasion de connecter plus de communautés et d’étendre la portée de nos technologies novatrices à l’échelle du Québec afin de stimuler notre économie locale grâce à notre technologie sans-fil de nouvelle génération et à notre technologie à large bande novatrice », a déclaré Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec. « Bien que nous fassions partie d’une grande entreprise canadienne, notre siège social et notre équipe de direction du Québec sont essentiels à notre réussite. Nous avons une meilleure connaissance de nos communautés et de nos clients et nous tenons à redonner aux communautés où nous vivons et travaillons. »



Dans l’histoire de l’entreprise au Québec, mentionnons le tout premier appel cellulaire au Canada, effectué en 1985 entre Montréal et Toronto, sur le réseau sans-fil de Rogers. L’entreprise a depuis appuyé la transition aux technologies 1G, 2G, 3G, 4G et maintenant 5G dans la province. Au cours des 10 dernières années, Rogers a investi plus de 2 milliards de dollars dans ses réseaux québécois, et offre des services sans-fil à l’échelle de la province. En janvier, Rogers a entrepris le déploiement du premier réseau 5G au Canada à Montréal et, plus tôt cette semaine, a annoncé qu’elle offre maintenant la 5G dans les villes de Gatineau, Québec et Trois-Rivières.

« En tant que membre du conseil d’administration de Rogers, je sais que l’engagement à investir et à croître au Québec est tout aussi important pour la famille Rogers, l’entreprise et l’équipe de direction », a déclaré Robert Dépatie, administrateur de l’entreprise. « Rogers, le plus important actionnaire de longue date de Cogeco, a de profondes racines au Québec et compte près de 2 millions de clients ici, et nous appuyons la valeur que cette proposition apportera à tous les actionnaires. Il s’agit d’une occasion de tirer pleinement parti de Rogers pour faire des investissements à long terme encore plus importants au Québec, lesquels porteront leurs fruits immédiatement et à l’avenir. »



L’an dernier, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise au Québec a atteint, plus de 2,7 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 11 000 emplois à temps plein générés et soutenus, selon une étude de PwC commandée par Rogers.

En plus d’appuyer la création d’emplois de qualité et d’infrastructures dans la province, Rogers et Fido soutiennent depuis longtemps les communautés québécoises. Mentionnons par exemple la commandite de Fierté Montréal et de la Coupe Rogers à Montréal. Au cours des trois dernières années, l’entreprise a remis des bourses à plus de 100 jeunes du Québec, dont plusieurs ont été désignés par Les YMCA du Québec, Intégration jeunesse Québec et Gris Montréal.

En juin, la famille Rogers a annoncé un don communautaire de 10 millions de dollars à divers organismes caritatifs du Québec afin d’aider les personnes les plus touchées par les répercussions financières liées à la pandémie de COVID‑19.

À propos de Rogers



Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.