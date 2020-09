Selskabsmeddelelse nr. 37

Vejle, den 4. september 2020

Waturu Holding A/S ansætter en ny CFO senest pr. 1. december 2020, da vi desværre har modtaget en opsigelse fra den nuværende CFO Michael Nørgaard.

Michael Nørgaard fortsætter i rollen indtil senest 30.11.2020.

Der er iværksat en proces for at finde en erfaren kandidat, der kan begå sig internationalt i rollen som CFO på koncernniveau.

Vi takker Michael Nørgaard for indsatsen og ønsker ham held og lykke fremover.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.