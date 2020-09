Nørresundby, den 4. september 2020

Selskabsmeddelelse nr. 35/2020









Med henvisning til Kapitalmarkedslovens §30 oplyses hermed, at RTX A/S har modtaget meddelelse fra Investeringsforeningen Fundamental Invest om, at Investeringsforeningen pr. den 4. september 2020 har en samlet beholdning af aktier i RTX A/S svarende til 5,33% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

