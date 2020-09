Publication le 4 septembre 2020, 17h45 CET

Information réglementée – notification de transparence

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

Publication relative à une notification de transparence

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

EVS Broadcast Equipment a reçu ce 2 septembre 2020 une notification de transparence dont il résulte que Norges Bank détient désormais 3,05% des droits de vote de la société.

La déclaration, datée du 2 septembre 2020, comprend les informations suivantes:

Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes

Notification par: une personne qui notifie seule

Personnes(s) tenue(s) à notification: Norges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, Oslo, 0107, Norway

Date de la transaction: 1 septembre 2020

Seuil franchi (en %): 3%

Dénominateur: 14.327.024

Détails de la notification:

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Norges Bank 412.690 422.525 2,95% TOTAL 422.525 0 2,95% 0,00%

B) Instruments financiers équivalents Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers équivalents Type d’Instruments financiers Date d’expiration Période ou date d’exercice # de droits de vote qui pourraient être acquis si l’instrument est exercé % de droits de vote Règlement Norges Bank Actions en prêt (droits d’appel) A tout moment 14.000 0,10% Physique TOTAL 14.000 0,10%

TOTAL (A & B) # de droits de vote % des droits de votes TOTAL (A & B) 436.525 3,05%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue:

Norges Bank est la banque centrale de Norvège. Dans le cadre de ses activités de banque centrale, Norges Bank gère les réserves de change et est responsable de la gestion du fond de pension du gouvernement norvégien (Norwegian Government Pension Fund Global - GPFG). La responsabilité formelle de la gestion du GPFG est sous l'égide du Ministère des Finances mais est déléguée à Norges Bank. Tous les investissements sont réalisés par Norges Bank en tant que donneur d'ordre et l'ensemble des participations est enregistré au nom de Norges Bank.

Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d’EVS ( www.evs.com ).

Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon les statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d’EVS, et doivent être envoyées à la société (par email corpcom@evs.com ou par fax +32 4 361 7089), ainsi qu’à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir compte est 14.327.024.

A propos d’EVS

Nous créons un retour sur l'émotion.

EVS est mondialement reconnu comme le leader de la technologie de vidéo en direct pour les productions de radiodiffusion et de nouveaux médias. Notre passion et notre objectif ? Aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur l'émotion ! Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, et en temps réel, à des milliards de téléspectateurs, les images de sport les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus sensationnelles et les informations les plus récentes. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter:







Yvan ABSIL, Senior Vice, Directeur Financier

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél: +32 4 361 70 00. E-mail: corpcom@evs.com ; www.evs.com Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d’EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu’à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s’engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l’occurrence d’événements non anticipés après la date de ce jour.

Pièce jointe