Communiqué de presse

Paris, le 4 septembre 2020

Amundi et Montpensier Finance renforcent leur partenariat

Depuis plusieurs années, Montpensier Finance et Amundi avaient développé un partenariat industriel dans lequel Montpensier Finance s’appuie sur les outils d’Amundi Services (PMS Alto*, Amundi Intermédiation).

Amundi et Montpensier Finance renforcent ce partenariat en l’étendant à la promotion des expertises Montpensier, en particulier à l’international.

Dans ce cadre, Amundi entre au capital de Montpensier Finance à hauteur de 25 %, aux côtés du management, actionnaire à 75 %.

Montpensier Finance gère 2Md€ en actions européennes, obligations convertibles et fonds diversifiés. Elle conservera son autonomie de gestion.

Guillaume Dard, Président de Montpensier Finance, déclare : « La reconnaissance qu’apporte à Montpensier Finance, le Groupe Amundi, premier asset manager européen, en qualité d’actionnaire, nous permettra d’accélérer notre développement international. Les équipes de Montpensier Finance continueront à développer, en toute autonomie, pour leurs clients investisseurs, leurs fonds et leur expertise ISR, fidèlement à l’ADN « Investor Driven », la culture entrepreneuriale, et l’engagement responsable de Montpensier Finance. »

Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi, déclare : « La prise de participation à hauteur de 25% s’inscrit dans la démarche générale d’Amundi de soutenir le développement international de sociétés de gestion entrepreneuriales de la place de Paris**. Elle permet également de compléter l’offre apportée à nos clients dans les domaines des actions européennes et des obligations convertibles. »

* outil de gestion de portefeuille propriétaire d’Amundi front to back

**Amundi est actionnaire minoritaire de TOBAM, Tikehau, IM Global Partner et Nextstage

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui près de 1 600 milliards d’euros d’encours3.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

A propos de Montpensier Finance

Au 1er semestre 2020, Montpensier Finance a connu une collecte positive, et ses encours de gestion, supérieurs à 2 Milliards, se situent au-dessus de leur niveau de fin 2019. La performance de ses fonds a été appréciée par les investisseurs, à l’image de son fonds principal, Best Business Models SRI. Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, développée depuis 2004 par une équipe reconnue, présidée par Guillaume Dard et renforcée par de nombreux talents au cours des dernières années. Ses équipes développent une triple expertise de gestion : Actions Européennes, Obligations Convertibles, Multi-Asset. Les fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG et son engagement responsable

Contacts Presse :

Amundi

Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Montpensier Finance

Amélie Burtin

Tél. +33 1 45 05 55 89

a.burtin@montpensier.com



1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019



2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo



3 Données Amundi au 30/06/2020







